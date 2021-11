EDİRNE MERKEZ, EDİRNE (İHA) - Aralık ayı itibariyle başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi ustaların zorlu mesaisi lastik değişimine bir kadın olarak tam destek veren sanayinin Çağla ustası, bu güç gerektiren meslek dalında gecesini gündüzüne katarak çevredekilerin takdirini topluyor.

1 Aralık'ta ticari araçlarda başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasında geri sayım başladı. Edirne'de Yeni Sanayi Sitesi'nde 'Çağla Usta' olarak tanınan Çağla Dobranyalı, yoğunluğun yaşandığı bu günlerde işin büyük bir kısmını üstlenerek gece gündüz, yağmur çamur demeden yoğun mesai harcıyor.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda başlayacak olan uygulama öncesi sürücüler oto lastikçilerin yolunu tutuyor. Yaşanan yoğunluktan dolayı fazla mesai yapan lastikçiler, kış lastiğinin kazaların önlenmesinde ve yakıt tüketiminin azaltılmasında büyük öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Eşinin yanında çırak olarak başladı

Edirne Merkez Sanayi Sitesi'nde kendi iş yerini açarak erkek egemenliğinin olduğu meslekte kısa sürede usta olan evli ve 1 çocuk annesi Çağla Dobranyalı, kış mevsimi yaklaşırken başlayacak zorunlu değişim öncesi araçları güvenli yolculuğa hazırlıyor. Meslek hayatına eşinin yanında çırak olarak başlayıp kısa sürede işinde ustalaşan Dobranyalı, işindeki tecrübe ve uzmanlığıyla görenleri şaşırtıyor.

"Kış lastiği hayat kurtarır"

Uygulama öncesi işlerinde yoğunluk yaşandığını söyleyen Çağla Ölmez Dobranyalı, "Hususiler bu zorunluluğa dahil değil ama tüm araç sürücülerinin de bu konuda bilinçlenmesini rica ediyorum. 1 Aralık itibariyle araçların kış lastiği uygulamasına geçmesi lazım. Sürücülere kesinlikle 4 kış lastiği şeklinde değiştirmelerini öneriyorum, çünkü hayat kurtarıyor" ifadelerine yer verdi.

"Uygulama öncesi hareketlilik arttı"

Bilinçli müşterilerin uygulama öncesi yoğunluk oluşmadan lastik değişimi için gelmeye başladığını belirten Usta Ercan Dilmaç ise, "1 Aralık itibariyle kış lastiğine resmi geçiş oluyor. Lastiklerimiz değişmeye başladı. Bizde kış lastiği olanlar gelip taktırırken, dışarıdan da kış lastiği almaya gelenler oluyor. Elimizden geldiği kadar müşterilerimizi bilinçlendirip yardımcı oluyoruz. Montaj değişimlerimiz hareketli gidiyor. Yüzde 50 civarında kendi müşterilerimiz gelip değişim yaptırdı. Montaj değişimini hallettikten sonra bağlantısını yapıyoruz. Müşterinin rota girmesi gerekiyorsa rota, lastikleri kötüyse de lastik almaya yönlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kış gelmeden önce lastik değişimine gelen müşterilerden Müjde Gaziyiz ise, "Havalar soğumadan ve kar yağmadan güvenliğimiz açısından kış lastiği uygulamasına geçtik. Hava her an değişebilir ihmal edilmemeli ve son dakikaya bırakılmamalı. Sağlığımız ve güvenliğimiz için bu çok önemli. Çünkü çocuklarımız da bizimle birlikte trafikte yolculuk yapıyor. Onların da can güvenliği için geç kalmamalıyız" dedi

Kış lastiğinin kazaların önüne geçtiğini söyleyen müşterilerden Mehmet Bakırcıoğlu da, herkesin bu konuda hassasiyet göstermesi ve kış lastiğini ihmal etmemesi gerektiğini ifade etti.

1 Aralık itibariyle başlayacak zorunluluk Nisan ayında sona erecek.