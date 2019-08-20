SANAYİDEN ALIP KENDİ TASARLADIĞI PARÇALARLA 3 BOYUTLU YAZICI İMAL ETTİ

20.08.2019 17:41

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde lise öğrencisi Muhammed Fatih Meriç (16), kendi tasarladığı ve saniyeden aldığı parçalarla 3 boyutlu yazıcı imal ettiğini söyledi. Uçak mühendisi olmak istediğini ve boş vaktini değerlendirmek için tasarım yaptığını ifade eden Meriç, 'Yazıcıdaki tüm parçaları sanayiden aldığım parçalarla oluşturdum. Tamamen kendime ait tasarımdırö dedi.

Tavşanlı ilçesinde oturan İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencisi Muhammet Fatih Meriç, kendi tasarladığı ve sanayiden aldığı parçalarla 3 boyutlu yazıcı imal etti. Boş vakitlerini değerlendirmek için tasarım yapmaya başladığını ve yazıcı imal ettiğini anlatan Meriç, '3D yazıcıyı geri dönüşüm parçalarından oluşturdum. 6 ay gibi sürede tamamladım. Boş vakitlerimi değerlendirmek amacıyla hobi olarak başladığım bu çalışma ile esas amacım uçak mühendisi olmak ve onun için uçak motoru tasarımlarıyla ilgileniyorumö dedi.

Yazıcıyı sanayiden aldığı ve tasarladığı parçalarla imal ettiğini ve bunun için alüminyum ve mobilya köşebendi de kullandığını kaydeden Meriç, 'Tamamen kendime ait tasarımdır. Yazıcıda kullanılan tüm parçaları kendim tasarlayıp, sanayiden ölçülerine göre kestirip alüminyum parçalar aldım. Dikey vidalı miller, sanayide kullanılan saplama miller ve mobilya köşebendi kullandım. 3 boyutlu yazıcılar dijital ortamda hazırlanmış 3 boyutlu nesneyi gerçek hayatta katı bir forma dönüştüren araçlardır. Şu anda kendi yapmış olduğum ufak bir jet motoru modeli var. Bununla prototipini üretip, sonradan da kalıplarını yaparak kendi imkanlarımla başarabildiğim müddetçe alüminyum eritip gerçek forma dönüştürmek istiyorum, asıl amacım da buyduö şeklinde konuştu.

Ürettiği 3 boyutlu yazıcı ile süs eşyalarının yanı sıra biblolar yapan Meriç, cami minyatürü ile vazo gibi üretimlerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA