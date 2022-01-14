ESKİŞEHİR - Sanatta dijital tescilin önemi "Metaverse" ile artacak

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, dijital bir varlığa dönüştürülen sanat eseri ya da ürünün benzerinin bulunmadığını onaylayan ve bir blok zinciri teknoloji NFT'nin "Metaverse" ile öneminin artacağını kaydetti.

"Non-fungible token" olarak tanımlanan "değiştirilemez jetonun" kısaltması olan NFT ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan Şahin, NFT'nin bir değer oluşturma sistemi olduğunu anlattı.

Değiştirilemeyen değerler üretmeye imkan sağlayan NFT'nin güvenilir bir sistem olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Geniş amaçlı kullanıma sahiptir. İstenilen her olgunun NFT'si oluşturulabilir. NFT de söz konusu olgunun tescillenmesi anlamına geliyor. Bu dijital bir sanat eseri, atılan bir tweet, yayınlanan bir video bile olabilir. Özellikle dijital ürünlerin orijinal karşılıklarının ispatlanması için kullanılan sertifika benzeri bir yapı sunuyor. NFT, dijital ürünlerin orijinalliğini temsil eden değerler üretilmesini sağlıyor. Özellikle günümüzde dijital sanat ile uğraşanların ürettikleri sanat eserlerinin orijinal değerlerini oluşturmak adına NFT teknolojisini kullanmaya başladı."

Şahin, NFT'nin hak ettiği değeri bulması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu, Metaverse'nin biraz daha ayakları yere basan bir hal aldığında ve kullanımına başlandığında dijital ürünlere sahip olma konusunda motivasyonun artacağını vurguladı.

"Hukukun buna hazırlıklı olması gerekiyor"

Metaverse ile NFT'nin öneminin bir kat daha artacağını vurgulayan Şahin, "NFT aracılığıyla elinizdeki bir sanat eserinin Metaverse'de orijinal olduğunu sergileme şansınız olacak. Metaverse'nin NFT'yi ön plana çıkartacağını düşünüyorum. Bir NFT'nin kopyasının çıkartıp satmak mümkün olmaz ama bir şeyin fazla NFT'si oluşturulabilir. Bu da açık bir dolandırıcılık anlamına gelir. Var olan bir NFT'nin kopyalanamaması önemlidir. Bu teknoloji de bunu sunuyor. Alınmış bir NFT üzerinde değişim ya da manipülasyon yapamazsınız." değerlendirmesini yaptı.

SODİGEM Müdürü Şahin, blok zincirine dayalı teknolojiler anonimlik sunduğundan birtakım illegal amaçlarla da kullanılmaya uygun olabileceği uyarısını yaptı.

Buna dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Şahin, "Gelişen teknolojinin anonim değer transferleri üzerinden hukuku işletmek çok kolay olması bile bunları öngörüp hukuki düzenlemeler yapılmalıdır. Tabii ki kontrolü ve denetlemesi kolay olmasa da hukukun buna hazırlıklı olması gerekiyor." diye konuştu.