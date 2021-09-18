Sanatçılardan Türk Kızılaya 'Sensiz Olmaz' desteği - Haberler
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Sanatçılardan Türk Kızılaya "Sensiz Olmaz" desteği

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Sanatçılardan Türk Kızılaya

Türkiye'nin ünlü sanatçıları, salgın ve felaketlerde Türk halkının yardımına koşan Türk Kızılay için "Sensiz Olmaz" projesi kapsamında kamera karşısına geçerek yardımseverliğin önemine işaret etti.

Türkiye'nin ünlü sanatçıları, salgın ve felaketlerde Türk halkının yardımına koşan Türk Kızılay için "Sensiz Olmaz" projesi kapsamında kamera karşısına geçerek yardımseverliğin önemine işaret etti.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara yardımseverlik bilincinin aşılanması, bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Sensiz Olmaz" projesi ünlülerin desteğiyle devam ediyor.

Kovid-19'la mücadeleden doğal afetlere kadar tüm olumsuz durumlarda milyonlarca kişinin yardımına koşan Türk Kızılay, bu kez, sanatçılar Hakan Altun, Irmak Arıcı, Serkan Çağrı, Emel Sayın, Ömür Gedik, Koray Avcı, Şükriye Tutkun, Bülent Serttaş, Hayko Cepkin, İpek Acar, İlyas Yalçıntaş, Suzan Kardeş, Yavuz Bingöl, Orhan Hakalmaz, Sinan Akçıl, Azerin, Cahit Berkay, Turgay Başyayla, Ferman Akgül ve Sevcan Orhan'ı proje kapsamında bir araya getirdi.

"Senin iyi kalbin olmasa Kızılay da olmaz"

Video mesajlarıyla projeye destek olan sanatçılar, Türk Kızılayın toplum için önemine dikkati çekti.

Türk Kızılaya desteklerini gönüllü olarak dile getiren sanatçılar, videolarda, "Senin kök hücre bağışın olmasa umutla bekleyen binlerce hastanın hayalleri de olmaz. Senin gibi yardımsever insanlar olmasa milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzündeki gülümseme de olmaz. Senin eğitime desteğin olmasa okumaya can atan binlerce çocuğun geleceği de olmaz. Senin iyi kalbin olmasa Kızılay da olmaz. Sensiz olmaz." mesajlarını paylaştı.

Aynı zamanda Türk Kızılay ile olan ilginç ve komik anılarına da mesajlarında yer veren sanatçıların videoları, Kızılayın sosyal medya hesaplarından yayımlanmaya başlandı.

Kızılayın "Sensiz Olmaz" mesajıyla yardımsever insanlara seslendiği filmlerde daha önce Demet Akbağ, Ata Demirer, Oktay Kaynarca, Mert Fırat, Açelya Akkoyun, Fikret Kuşkan, Erkan Can, Güven Kıraç, Menderes Samancılar, Gizem Karaca, Hakan Boyav, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen, Hülya Koçyiğit, Kadir Doğulu, Tilbe Saran, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Kaçan, Bülent İnal ve Haldun Dormen gibi isimler yer alarak projeye destek vermişti.

Sanatçılardan Türk Kızılaya Sensiz Olmaz desteği

Sanatçılardan Türk Kızılaya Sensiz Olmaz desteği

Sanatçılardan Türk Kızılaya Sensiz Olmaz desteği

Sanatçılardan Türk Kızılaya Sensiz Olmaz desteği

Sanatçılardan Türk Kızılaya Sensiz Olmaz desteği

Sanatçılardan Türk Kızılaya Sensiz Olmaz desteği

Sanatçılardan Türk Kızılaya Sensiz Olmaz desteği

Sanatçılardan Türk Kızılaya Sensiz Olmaz desteği

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sanatçılardan Türk Kızılaya 'Sensiz Olmaz' desteği - Haberler
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