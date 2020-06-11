Sanat ve meslek kursları açıldı
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Sanat ve meslek kursları açıldı

Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte gerçekleştirdiği sanat ve meslek edindirme kursları, korona virüs salgını kapsamında atılan normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden açıldı.

Sanat ve meslek kursları açıldı
11.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:03

Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte gerçekleştirdiği sanat ve meslek edindirme kursları, korona virüs salgını kapsamında atılan normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden açıldı. Kurslar, 14 ayrı merkezde düzenleniyor.

Heykeller, fırınlanmayı bekleyen seramikler, son rötuşu yapılacak yağlı boya tablolar, zımpara atılacak ahşap oymalar ve daha birçoğu, salgın dolayasıyla faaliyetleri durdurulan Muratpaşa Belediyesi sanat ve meslek edindirme kurslarının açılmasıyla yeniden işlenmeye başladı. Yaklaşık 3 ay ara sonrasında yeni normale göre düzenlenen kurslarda boyalar, fırçalar dolaplardan çıktı, çalışmalar masalara, şövalyelere yerleştirildi.

İki yıldır Muratpaşa Belediyesi'nin resim kurslarına devam eden Aysun Taşkıran, bu eğitim döneminde ilk yağlı boya portre çalışması için tuvalin karşısına geçti. Taşkıran, tablosunu tamamlamak üzereyken salgın patlak verdi ve alınan önlemler çerçevesinde Muratpaşa Belediyesi mesleki eğitim, sanat ve hobi kurs faaliyetlerine ara verdi. Yaklaşık 3 ayı evinde sosyal izolasyon altında geçiren Taşkıran, normalleşme adımları kapsamında kursların yeniden açılmasıyla yeniden tablosunun başına geçti.

Boyalarına, fırçalarına kavuşan Taşkıran, belediyenin falez sahil bandı üzerinde yer alan Şirinyalı Sanat Merkezi'nde, açık havada kendisi için uygun bir yer buldu ve yarım kalan resmini şövalyeye yerleştirip çalışmasına yeniden başladı. Kursa ve resme başladığı için çok sevinçli olduğunu, kendisini çok şanslı hissettiğini belirten Taşkıran, kursun yeniden açılışının ilk gününde 3 resim bölümü öğrencisinin geldiğini söyledi. Taşkıran, salgın için "Allah'ım tekrarlarını göstermesin" dedi.

Şirinyalı Sanat Merkezi'nin seramik öğretmeni Buket Büyükçam ise, yeniden açılan kurslara öğrencilerini ilgisinin yoğun olduğunu belirtirken "Evde inanılmaz sıkılmış ve bunalmıştık. Herkes yeniden çalışmaya başladı. Mutluyuz" dedi. Merkezin resim öğretmenlerinden Derya Ekici ise hijyen ve sosyal mesafe kurallarında mutlak suretle dikkat ettiklerini söyledi. Merkezin hem kapalı hem de açık alanlarında maskesiz bulunmanın yasak olduğunu belirten Ekici, "Gerekli tüm tedbirleri en üst düzeyde alarak derslerimi işlemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle bilirlikte düzenlendiği sanat, meslek edindirme kursları 14 merkezde veriliyor. Her biri sosyal mesafe kuralları uyarınca yeniden düzenlenen ve el antiseptik makineleri yerleştirilen merkezlerde kurslar Milli Eğitim Bakanlığı'nın telafi eğitimleri programı kapsamında 1 Eylül'e kadar devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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