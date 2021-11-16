Sana Söz oyuncuları! Sana Söz Ömer, Elif kimdir? Sana Söz oyuncuları kimdir?

Sana Söz oyuncuları kimdir? Sana Söz Ömer, Elif kimdir? sorularına yanıt aranıyor. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı senaryosunu Ali Erkan Erzen'in yönetmenliğini ise Şenol Sönmez'in yaptığı Sana Söz dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dizinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Sana Söz oyuncuları kimler? Sana Söz konusu ne, oyuncuları kimler? Sana Söz uyarlama mı? Sana Söz oyuncu kadrosunda kimler var? Sana Söz konusu ne?

SANA SÖZ NE ZAMAN?

Sana Söz, ilk bölümü 2 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı senaryosunu Ali Erkan Erzen'in yönetmenliğini ise Şenol Sönmez'in yaptığı dram, polisiye ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi.

Sana Söz her hafta Salı günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor.

SANA SÖZ OYUNCULARI

Erkan Petekkaya : Ömer Duran

Nehir Erdoğan : Elif Karaca

Serkan Altunorak

Ayça İnci

Hivda Zizan Alp

Orhan Güner

Ferhat Baynal

Yaşar Aydınoğlu

Aslıhan Kapanşahin

Atakan Hoşgören

Selin Genç

Selda Güldükoğlu

Ali Önsöz

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