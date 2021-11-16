Sana Söz oyuncuları! Sana Söz Ömer, Elif kimdir? Sana Söz oyuncuları kimdir?
Ekranların yeni dizisi Sana Söz bugün Star TV ekranlarına geliyor Sana Söz Ömer, Elif kimdir? Sana Söz oyuncuları kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Sana Söz konusu ne? Sana Söz oyuncuları kimler, uyarlama mı? Sana Söz oyuncu kadrosunda kimler var? merak etti. Peki, Sana Söz oyuncuları kimler, başrolde kim var? Sana Söz konusu ne, oyuncuları kimler? Sana Söz oyuncu kadrosunda kimler var? Başrol oyuncuları kim? Sana Söz oyuncuları!
Sana Söz oyuncuları kimdir? Sana Söz Ömer, Elif kimdir? sorularına yanıt aranıyor. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı senaryosunu Ali Erkan Erzen'in yönetmenliğini ise Şenol Sönmez'in yaptığı Sana Söz dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dizinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Sana Söz oyuncuları kimler? Sana Söz konusu ne, oyuncuları kimler? Sana Söz uyarlama mı? Sana Söz oyuncu kadrosunda kimler var? Sana Söz konusu ne?
SANA SÖZ NE ZAMAN?
Sana Söz, ilk bölümü 2 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı senaryosunu Ali Erkan Erzen'in yönetmenliğini ise Şenol Sönmez'in yaptığı dram, polisiye ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi.
Sana Söz her hafta Salı günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor.
SANA SÖZ OYUNCULARI
- Erkan Petekkaya : Ömer Duran
- Nehir Erdoğan : Elif Karaca
- Serkan Altunorak
- Ayça İnci
- Hivda Zizan Alp
- Orhan Güner
- Ferhat Baynal
- Yaşar Aydınoğlu
- Aslıhan Kapanşahin
- Atakan Hoşgören
- Selin Genç
- Selda Güldükoğlu
- Ali Önsöz
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