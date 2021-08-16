Samsun Yolu'nda 3 noktada katlı kavşak projesi başlıyor

Samsun Yolu'nda 3 noktada katlı kavşak projesi başlıyor Başkent'te hem sürücülerin can güvenliğini önceleyen hem de trafik yoğunluğunu azaltacak ulaşım projeleri bir bir hayata geçiyor.

Samsun Yolu'nda 3 noktada katlı kavşak projesi başlıyor

ANKARA - Başkent'te hem sürücülerin can güvenliğini önceleyen hem de trafik yoğunluğunu azaltacak ulaşım projeleri bir bir hayata geçiyor. Yıllardır trafik çilesinin yaşandığı noktalardan biri olan Samsun Yolu üzerinde kesintisiz trafik akışını sağlamak için üç nokta için katlı kavşak projesi hazırlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı, 13 Ağustos'ta 'Samsun Yolu Kayaş-Mavigöl Girişi Köprülü Kavşak Yapım İşi' ihalesine çıktı. Büyükşehir Belediyesi 18 Ağustos'ta da Kayaş 19 Mayıs Bulvarı 76'ncı Sokak Girişi ile General Eşref Akıncı Kışlası önü katlı kavşak yapımı için ihaleye çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla ulaşım altyapısında büyük projelere imza atmayı sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, kentin en önemli ana arterlerinin başında gelen Samsun Yolu üzerinde bulunan 3 noktada katlı kavşak yapımı için düğmeye bastı. İlk olarak 13 Ağustos'ta "Samsun Yolu Kayaş-Mavigöl Girişi Köprülü Kavşak Yapım İşi" ihalesine çıkan Fen İşleri Daire Başkanlığı, 18 Ağustos'ta da Kayaş 19 Mayıs Bulvarı 76'ncı Sokak Girişi ile General Eşref Akıncı Kışlası Önü katlı kavşak yapımı için ihale gerçekleştirecek.

Canlı ihalede yüksek kırım oranları yaşanıyor

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından çıkılan 'Samsun Yolu Kayaş-Mavigöl Girişi Köprülü Kavşak Yapım İşi' ihalesinin yaklaşık maliyeti 18 milyon 927 bin 296 TL olarak açıklanırken, ihaleye 10 firma teklif sundu.

ABB TV ile Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan ve yüzde 16,65 yüksek kırımın yaşandığı ihalede, en düşük teklif 15 milyon 775 bin TL oldu.

Kısa süre içinde sonucunun açıklanacağı ihalenin kesinleşmesinin ardından yapımına başlanacak köprülü kavşak ile Samsun Yolu'ndan Çevre Yolu'na kadar trafik ışıklarıyla kontrol edilen 3 hemzemin kavşak katlı haline getirilecek. Mavigöl girişine yapılacak 430 metre uzunluğunda ve 3 gidiş-3 geliş şeritten oluşacak köprü sayesinde de Ankara Samsun Yolu üzerinde seyir eden araçlar trafik ışıklarında beklemeden kesintisiz sürüş sağlayabilecek.

Katlı kavşaklar 3 gidiş-3 geliş olacak

Samsun Yolu üzerinde trafiğin nefes almasını sağlayacak projelerle kesintisiz trafik akışının sağlanmasının amaçlandığı 3 katlı kavşak projesi sayesinde sürücüler daha konforlu ve güvenli yolculuk yapabilecek.

Kayaş 19 Mayıs Bulvarı 76'ncı Sokak girişi ile General Eşref Akıncı önüne inşa edilecek ve 3 gidiş-3 geliş şeritten oluşacak katlı kavşaklar, 700 metre uzunluğunda inşa edilecek. Yapılacak alt geçitler sayesinde Samsun Yolu üzerinde araçların trafik ışıklarında beklemeden kesintisiz akışı sağlanırken, bölgede ikamet eden vatandaşlar, sinyalize dönel kavşaklar sayesinde ise hem kent merkezine hem de Elmadağ istikametine rahatlıkla ulaşabilecek.

4 ana arterde kesintisiz ulaşım dönemi tamamlanmış olacak

Trafikte meydana gelen yığılmaları önleyecek üç yeni katlı kavşak projesiyle, kent içi ve kent dışına çıkış trafiği de olumlu yönde etkilenecek.

Başkent'in 3 ana arteri olan İstanbul, Konya ve Eskişehir Yolu'ndan sonra Samsun Yolu'nda inşa edilecek üç ayrı katlı kavşaklar sayesinde Başkent'te toplam 4 ana arterin tamamında kesintisiz trafik sağlanmış olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe