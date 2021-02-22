Samsun Valisi: 'Kısıtlamaların olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Samsun Valisi: 'Kısıtlamaların olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın'

22.02.2021 16:34 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:42
Samsun Valisi: 'Kısıtlamaların olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın'

SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Kısıtlamaların olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak toplumsal hareketliliğin azaltılmasına katkı verelim" dedi.

SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini belirterek, "Kısıtlamaların olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak toplumsal hareketliliğin azaltılmasına katkı verelim" dedi.

Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5'de yer alan Samsun'da, Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında Covid-19 değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda kentteki son durum, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve aşılama çalışmaları görüşüldü. Toplantıda konuşan Vali Dağlı, koronavirüsle mücadelede fedakarlık sınavının devam ettiğini ve en ufak bir gevşemenin dahi vaka sayılarında artışa yol açtığını belirterek, "Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik hususlarına daha fazla dikkat etmelerini istiyoruz. Kısıtlamaların olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak toplumsal hareketliliğin azaltılmasına katkı verelim. Eş, dost ve akrabalara yapılan ev ziyaretlerini bir süre daha ertelemelerini özellikle istirham ediyorum" diye konuştu.


Samsun Valisi: 'Kısıtlamaların olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın'
Samsun Valisi: 'Kısıtlamaların olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Özlem Zengin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Özge Özder Meghan Markle Defne Samyeli
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun Valisi: 'Kısıtlamaların olmadığı günlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 17:25:12. #1.15#
title