Samsun, Sinop, Amasya, Kastamonu, Çorum ve Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi

Samsun, Sinop, Kastamonu, Amasya, Çorum ve Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince "En İyi Narkotik Polisi, Anne" Projesi kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadınlara seminer düzenlendi.

Şubenin konferans salonundaki eğitim seminerine katılan İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Narko Rehber Projesi" modülü kapsamında 2017 yılından itibaren eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Urhal, ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının"Narkolog" Projesi kapsamında yapılan anket çalışmalarında uyuşturucu bağımlılarının yüzde 89,9'unun annesinin ev hanımı olduğu, yine aynı şekilde yüzde 47,5'inin de evde uyuşturucu madde kullanıldığı noktasında tespitleri olduğunu kaydetti.

Bakanlığın 2020 yılında "En İyi Narkotik Polisi, Anne" Projesini başlattığını anlatan Urhal, "Bu proje kapsamında ülkemizin tamamında eğitim faaliyetleri verilirken yine ilimizde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, narko rehber kapsamında 7 bin 921 vatandaşımıza eğitim verdi. en iyi narkotik polisi, anne projesi kapsamında da 706 annemize, vatandaşımıza bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Bizim gayemiz bizler ne kadar ulaşırsak sizler ne kadar çok ulaşırsa bunu bu şekilde yaymak suretiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi bu uyuşturucu illetinden hep beraber kurtarmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Urhal, konuşmasının ardından kadınlara karanfil verdi.

Sinop

Sinop'ta, Vali Erol Karaömeroğlu, kentteki işletmeleri ziyaret ederek, kadınlara çiçek verdi.

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Karaömeroğlu, daha sonra Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin açılışına katıldı.

Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada kadınların toplumda önemli bir yere sahip olduklarını söyledi.

Kooperatifin açılışından memnuniyet duyduğunu vurgulayan Karaömeroğlu, kadınlara başarılar diledi.

Açılışa, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililer katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent merkezi ve Boyabat ilçesinde kadınlara çiçek dağıttı. ???????

Çorum

Çorum Kadın Platformu Üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Parkı'nda bir araya geldi. Buradan Kadeş Barış Meydanı'na yürüyen kadınlar, basın açıklaması yaptı.

CHP Kadın Kolları üyeleri de Kadınlar Günü dolayısıyla Kadeş Barış Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, ABD'de tekstil işçisi kadınların grevi sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenler anısına yere topuklu ayakkabı bırakıldı.

CHP Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, burada yaptığı konuşmada, kadınların eşitlik için mücadele ettiklerini söyledi.

Kadınların her yıl 8 Mart'ta bir araya gelip taleplerini haykırdığını belirten Anar, "Bizim için 8 Mart, sadece eşit ve özgür bir geleceğin ifadesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi veren tüm kadınlara saygı duruşudur." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Hürriyet Meydanı'nda kadın sürücülere karanfil ve çikolata verdi. ???????

Kastamonu

Kastamonu'da, 10 Aralık Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk töreninin ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ferhan Çelen konuşmasında, kadın meselesinin toplumsal bir mesele olduğunu vurgulayarak, "Çözümü her bir ferdi ilgilendirmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü herkese kutlu olsun. Umarım kadına yapılan eziyetler de bugünden sonra son bulur." dedi.

Çankırı

Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Bir elin nesi var? Güçlü kadının sesi var" etkinliği düzenlendi.

Kentteki alışveriş merkezi önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Abdullah Ayaz, bugüne kadar şehit olmuş, gazi olmuş kadınları rahmet, minnet ve saygıyla andığını söyledi.

Toplumun sadece erkeklerden veya kadınlardan değil hep birlikte millet olarak var olunduğunu belirten Ayaz, "Bu konuda kadınlarımızın toplumdaki yeri, ailedeki yeri, evlatlarımızı yetiştirmedeki rolü çok büyük önem arz etmekte. Bunun bilincindeyiz. Bu sebeple gereken değeri kadınlarımıza verme noktasında onların toplumdaki yerini icra etme noktasında gayretimiz devam edecek." dedi.

Kadına şiddetin önüne geçmek için kolluk kuvvetlerinin büyük gayret gösterdiğini vurgulayan Ayaz, "Bu konuda da vaka oranı az olsa da herhangi bir şekilde yeni vakaların ortaya çıkmaması adına ilgili arkadaşlarımız da büyük gayret göstermektedirler. Bu konuda toplumdaki tüm aktörlerden katkı sunmalarını istemekteyiz. Bu üzüntü verici görüntülerle karşı karşıya kalmamamız dileğiyle kadınlarımızın sembolik de olsa bu günlerini kutluyor, toplumdaki yerlerini sağlamlaştırma, yüceltme adına elimizden gelen desteği, çabayı göstereceğimizi tekrar taahhüt ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından "Tarihe iz bırakmış kadınlar fotoğraf sergisi" açılışı gerçekleştirildi, Eldivan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ürün sergisi gezildi.

Amasya

Amasya Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, "Geleneksel El Sanatları" sergisinin açılışı yapıldı.

Amasya Belediyesi Kültür Evlerinde, kadınların ürettiği ürünlerin sergilendiği serginin açılışına, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, protokol üyeleri ve kadınlar katıldı.

Programda konuşan Başkan Sarı, yaşamın ayrılmaz bir parçası olan, fedakarlığın, özverinin ve duyarlılığın sembolü olan kadınların, yetiştirdikleri nesillerle geleceğin şekillenmesinde çok önemli bir rol üstlendiklerini söyledi.

Kadınların tarih boyunca yaşamın her alanında göstermiş oldukları başarılarıyla medeniyetlerin oluşmasında da büyük emekler sarf ettiğini altını çizen Sarı, şunları kaydetti:

"Özellikle Kurtuluş Savaşı'nda hem cephede hem de cephe gerisinde göstermiş oldukları cesaret ve fedakarlık takdire şayandır.

Cumhuriyetle birlikte toplumsal yaşamın erkeklerimizle ortağı olan kadınlarımız, bilimde, sanatta, eğitim ve kamu yönetimlerinde üstün başarılar göstermişlerdir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini tekrarlıyorum, 'Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez'."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu