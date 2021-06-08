Samsun sağlık turizminden aldığı payı artırmak istiyor

Samsun Sağlık Turizmi Derneği Başkanı (SASTUD) Prof. Dr. Fatih Özkan, "Samsun'un uluslararası platformlarda yeterli düzeyde tanıtımın yapılmasıyla sağlık turizmi getirilerinden daha çok pay alması hedeflenmektedir.

Samsun Sağlık Turizmi Derneği Başkanı (SASTUD) Prof. Dr. Fatih Özkan, "Samsun'un uluslararası platformlarda yeterli düzeyde tanıtımın yapılmasıyla sağlık turizmi getirilerinden daha çok pay alması hedeflenmektedir." dedi.

Özkan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen sağlık turizmi konusunda yurt dışından gelen hastalara hizmet verdiklerini aktardı.

Türkiye'nin kaliteli ve ekonomik fiyatlarla sağlık hizmet sunumunda dünyada lider ülke olmayı hedeflediğine işaret eden Özkan, "Samsun'un uluslararası platformlarda yeterli düzeyde tanıtımın yapılmasıyla sağlık turizmi getirilerinden daha çok pay alması hedeflenmektedir. Koronavirüs salgınının ekonomik alanda en olumsuz etkilediği sektörler, turizm ve sağlık turizmidir. Sağlık turizmi, salgın sona erdiğinde önem kazanan hijyen kurallarına uygun olarak yeniden yapılandırılması ve ülke tanımında bu çabaların ön planda tutulması şartıyla ekonomiyi yeniden hareketlendirebilecek temel itici güçlerden biri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, Türkiye'nin sağlık turizminde dünyanın önde gelen birkaç ülkesi arasında, Avrupa'da ise birinci sırada bulunduğunun değerlendirildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki sağlık turizmi, özellikle salgın sürecinin ardından yabancı ülkelerden gelebilecek taleplere yanıt verecek kapasiteye sahiptir. Sağlık Bakanlığının 2023 yılı hedefi 1,5 milyon hasta ve 10 milyar dolar sağlık turizmi geliridir. Elde edilen tecrübeler ve doğru stratejiler izlendiği takdirde sağlık turizminin, turizm sektörünün diğer alanlarının aksine sezonluk olmayan ve yılın 12 ayına yayılan bir turizm türü olması nedeniyle ekonominin amiral gemisi olabileceği öngörülmektedir."

SASTUD Başkan Yardımcısı ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen ise kamu hastanesi olarak sağlık turizmi kapsamında ayda ortalama 100 yabancıya hizmet verdiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün