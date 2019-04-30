Samsun Merkezdeki Tanzim Satış Noktası Kaldırıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk, şehir merkezindeki tanzim satış yerinin, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri çalışmaları nedeniyle kaldırıldığını söyledi.

Türkiye'de birçok büyük şehirde uygulanan tanzim satış yerleri 27 Şubat'tan itibaren Samsun'da da hayata geçti. İlkadım'da 5, Atakum ve Canik birer tanzim satış yeri olmak üzere toplam 3 ilçede 7 tanzim satış yerinde vatandaşa ucuz sebze, meyve bakliyat satıldı. 19 Mayıs 1919'un 100. yılında Samsun'da birçok etkinlik gerçekleştirilirken, merkezde Anıt Park içerisinde bulunan tanzim satış yeri, etkinlikler kapsamında kaldırıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Nihat Soğuk, "Samsun merkezde yer alan tanzim satış çadırı, 19 Mayıs 1919'un 100. Yılı etkinlikleri nedeniyle kaldırıldı. Diğer tanzim satış yerlerinde vatandaşlara hizmetimiz devam ediyor. Merkeze tekrar çadır kurulup kurulmayacağı, ileri ki süreçte tam netlik kazanacak. Ramazan yaklaştı, tanzimi tercih eden vatandaşların alışverişi, diğer noktalarda devam edecek" dedi.

Samsun'da tanzim satış yerleri, 6 noktada vatandaşlara hizmet sunacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA