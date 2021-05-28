Samsun İHH'den Filistin'e destek amacıyla "Kudüs İçin Bisikletini Al Gel" etkinliği
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Samsun İHH'den Filistin'e destek amacıyla "Kudüs İçin Bisikletini Al Gel" etkinliği

Samsun İHH'den Filistin'e destek amacıyla 'Kudüs İçin Bisikletini Al Gel' etkinliği
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri, Kudüs için farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu gerçekleştirdi.

Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri, Kudüs için farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu gerçekleştirdi.

Samsun İHH İnsani Yardım Vakfı üyeleri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve Filistinlileri şehit etmesine tepki amacıyla "Kudüs İçin Bisikletini Al Gel" etkinliği düzenledi.

Atakum Gençlik Merkezi önünde toplanan katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Kudüs'te yaşananlara tepki amacıyla 7 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Mescid-i Aksa'nın kurtuluşunun gençlerin vasıtasıyla olacağını belirterek, "Farkındalık ve duyarlılık kazandırma çalışmalarımızı Kudüs Platformu ve Mescid-i Aksa Platformu adı altında devam ettireceğiz. Gençliğimizin buna sahip çıkması son derece önemli." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Türkiye olarak Filistin davasının yanında olduklarını vurgulayarak, "Kudüs'te Filistinlilere karşı katliam var, zulüm var, işgal var. İnşallah bunu gençlerimiz vasıtasıyla tüm dünyaya Samsun'dan haykıracağız." ifadesini kullandı.

Samsun Genç İHH Başkanı Emre Güneş de İsrail'in son dönemde Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdığına işaret ederek, "İsrail'in saldırıları sadece Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmadı. Uzun zamandır var olan hak ihlalleri ve saldırıların hiçbir kutsal değer tanımadan, özellikle ramazan ayında Mecid-i Aksa merkezli olmakla beraber İsrail tarafından daha da artırılması, Filistinli ve Müslüman alemi için bardağı taşıran son damla olmuştur." diye konuştu.

Samsun İHH'den Filistin'e destek amacıyla 'Kudüs İçin Bisikletini Al Gel' etkinliği
Samsun İHH'den Filistin'e destek amacıyla 'Kudüs İçin Bisikletini Al Gel' etkinliği
Samsun İHH'den Filistin'e destek amacıyla 'Kudüs İçin Bisikletini Al Gel' etkinliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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