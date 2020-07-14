Samsun'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'dan kısa kısa

Havza Belediye Başkanı Özdemir, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Samsun'dan kısa kısa
14.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:06

Havza Belediye Başkanı Özdemir, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, 15 Temmuz'da millet iradesinin cesaretinin tecelli ettiğini vurgulayarak, tüm şehitlere rahmet diledi.

Eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmesinin Cumhuriyet ve demokrasi tarihinde unutulmayacak günler arasında yerini aldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Tarihin her döneminde düşmanlarımız ve hain işbirlikçileri üzerimize geldi. Milletimiz, bu ülkeyi kendisine yar etmemek için saldıranlara karşı Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da nasıl cevap vermişse 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir. 15 Temmuz bu yüzden milletimizin, kökü nerede olursa olsun, hangi gücü arkasına alırsa alsın, iradesini hangi güç odaklarına teslim ederse etsin, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı tarihi bir meydan okuma günü olarak da tarih boyunca hatırlanacaktır. Dün Atatürk'ün yanında Cumhuriyetimizin ilk kıvılcımlarını yakan Havzalılar, bugün de ülkemizin savunmasında canla başla görev yapmaktalar."

Kaymakam Sezik'ten Kovid-19 uyarısı

Ladik Kaymakamı Sedat Sezik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara rehavete kapılmaması uyarısında bulundu.

Sezik, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19'a karşı başarılı mücadele sergilediğini vurguladı.

Vatandaşların koronavirüs mücadelesinde belirlenen kurallara uymayı bırakmamalarını gerektiğine dikkati çeken Sezik, "Salgının alınan tedbirler neticesinde etkisini kaybettiği düşüncesiyle tedbirleri elden bırakmamalıyız. Tedbirlerimizi göz ardı edersek, yapılan tüm çalışmalar boşa çıkar ve virüs tehlikesi ile tekrar karşı karşıya gelebiliriz." diye konuştu.

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının önemine işaret eden Sezik, "İlçemizde kurulan sebze, gıda ve giyim pazarında polis ve zabıta ekiplerince denetim yapılıyor. Kurallara uymayan vatandaşlara 900 lira para cezası verilecek." ifadesini kullandı.

Çiftçilere ÇKS başvurularını son güne bırakmama uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 1 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Aslankaya, AA muhabirine, çiftçilerinin koronavirüs salgını nedeniyle mağduriyet yaşamaması için Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin müracaatı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığınca 30 Haziran'da biten ÇKS başvuru süresinin 1 Eylül'e kadar uzatıldığını söyledi.

Başvuru süresinin uzatılmasının çiftçiler için fırsat olduğunu vurgulayan Aslankaya, "2020 yılı desteklemelerinden faydalanmak isteyen çiftçilerimiz, 1 Eylül'ü beklemeden il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir." dedi.

Aslankaya, Kovid-19 salgını nedeniyle zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerine bir defaya mahsus yem desteği verileceğini anlatarak, "Bu kapsamda Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı işletmelere manda dahil 20 baş anaç sığırı ve veya besilik erkek sığırı olan yetiştiricilere hayvan başına 65 lira destek verilecek. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ise 50 başa kadar hayvan başına 6,5 lira yem desteği sağlanacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 3. Sayfa
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı Magazin
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı Güncel
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
Bir kent diken üstünde! 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu
Bir kent diken üstünde! 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Ömer Çelik Halife Hafter Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Filiz Akın Ozan Güven Kemal Sunal İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Serdar Gürler Malcolm Thomas Sofiane Feghouli Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Rize Çayeli Ayasofya
Şu an buradasınız: Samsun'dan kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 16:06:28. #1.15#
title