Samsun'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Samsun'dan kısa kısa - Haberler
Nurhan Yapıcı Özel, 23 Nisan, Ladik, Güncel, Haber

Samsun'dan kısa kısa

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları evlerinde ziyaret etti.

23.04.2020 22:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:18
Samsun'dan kısa kısa

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları evlerinde ziyaret etti.

Özel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocukların sokağa çıkmalarının kısıtlanması nedeniyle ev ziyaretlerinde bulundu.

Çocuklara Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler veren Özel, "Hiçbir şey neşemizi, birlik ve beraberliğimizi elimizden alamaz. Çocuklarımızın mutluluğu, bizlerin mutlu olmasına vesiledir. Bu bayram, dünyada çocuklara armağan edilen barışın ve kardeşliğin simgesi olan ilk ve tek bayramdır. Madem meydanlarda kutlamalar yapamadık, biz de çocuklarımızın bayram sevincini, coşkusunu evlere taşıdık." dedi.

Ziyaretlerinde Özel'e protokol üyeleri eşlik etti.

Özel'den ramazan ayı mesajı

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Özel, mesajında, rahmet ve bereket ayı, 11 ayın sultanı ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve sabır duygularının doruğa çıktığı kutlu bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Bu duygular, insanlık olarak içinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda daha büyük önem arz etmektedir. Yaşanan salgın nedeniyle bir araya gelemesek de bereketli sofralarda kardeşliğimizi bir arada yaşayamasak da gönüllerimiz bir arada. Bu mübarek zaman diliminde en büyük dayanağımız ve gücümüz olan dualarımızla yüce Rabb'imizden sağlıklı ve güzel yarınları niyaz etmeliyiz. Önümüzdeki yıl inşallah ramazan ayını hep birlikte, aynı sofrada, yardımlaşma ve kaynaşma ile geçirmeyi temenni ediyor, ülkemiz ve bütün İslam aleminin ramazan ayını kutluyorum."

Havza 23 Nisan'ı balkonlarında kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı kutlamaları kapsamında Havza'da vatandaşlar, balkonlarda İstiklal Marşı'nı okudu.

İlçede vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine saat 21.00'de evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Belediyesi çalışanları ile beraber ellerinde bayraklar ile İstiklal Marşı'nı okudu.

Özdemir ve beraberindekiler, daha sonra balkonlarda bulunan vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü Haberler
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Macron'dan AB'ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker Haberler
Macron'dan AB'ye çok sert koronavirüs uyarısı: Tüm Avrupa çöker
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! 'Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?'
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18491'e yükseldi
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi
Fransa'da 23 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 516 artarak 21 bin 856'ya yükseldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Zeydan Karalar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Hande Yener Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Tamer Tuna Mesut Özil Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Çocuk 23 Nisan Futbolcu İstiklal Marşı
Şu an buradasınız: Samsun'dan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 00:18:41. #1.15#
title