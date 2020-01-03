Samsun'dan kısa kısa

03.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:34

Kavak Gençlik ve Spor Müdürü Tunsel Aslankoç, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Yaşar Doğu'nun ölümünün 59. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Aslankoç, bu kapsamda düzenlenecek tören ile ilgili bilgi verdi.

Anma programının 7 Ocak'ta düzenleneceğini bildiren Aslankoç, Güreş Eğitim Merkezi Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'ndaki programla ilgili davetiye, protokol ve davetlilerin oturma düzeni, sağlık ve güvenlik konusunda hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Şenay da ziyaretten ve verilen bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aslankoç'a teşekkür etti.

Alaçam Belediye Başkanı Acar, belediye personeli ile buluştu

Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, belediye personeli ile bir araya gelerek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Çalışmaları ekip ruhu ile gerçekleştirdiklerini belirten Acar, hizmet dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Bu yıl da birlik ve beraberliklerini artırarak daha çok çalışacaklarını anlatan Acar, "Benim için görevini en iyi şekilde yerine getiren, ekmeğinin hakkını alın teriyle veren kişi çok değerlidir.



Allah'a şükür, Alaçam Belediyesi personeli görevini iyi yapan, görevinin bilincinde olan bir ailedir ki zaten her yıl büyüyen ilçemizin ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz bu sayede oluyor." dedi.

Kavak'ta yabani mantar zehirlenmesi uyarısı

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Seven, yabani mantar zehirlenmesine karşı vatandaşları uyardı.

Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm uyarılara rağmen vatandaşların doğada yetişen yabani mantarları toplamaya devam ettiklerini söyledi.

Geçen yıl doğadan topladıkları mantarı yiyen 20 kişinin zehirlenerek Kavak Devlet Hastanesinde tedavi edildiklerini anlatan Seven, "Önceki yıllarda yedikleri doğa mantarından zehirlenen 2 kişi ölmüştü. Her defasında doğada yetişen mantarlardan uzak durarak kültür mantarı tüketilmesini öneriyoruz. Çünkü ülkemizde doğada yetişen yaklaşık 280 kadar mantar çeşidi bulunuyor. Bunların kesin ayırıcı özelliği yok. Birbirlerine benziyorlar." dedi.

Bitkisel kaynaklı zehirlenmelerin yüzde 50'sinin yabani mantardan kaynaklandığına işaret eden Seven, vatandaşları yabani mantardan uzak durmaları konusunda bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Bafra Mezbahanesinde hayvan kesim fiyatının artırılmasına tepki

Samsun ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı İrfan Boz, Bafra Mezbahanesinde büyükbaş hayvan kesim fiyatının artırılmasına tepki gösterdi.

Boz, gazetecilere, Bafra Ticaret Borsasının işlettiği Bafra Mezbahanesinde büyükbaş hayvan kesim fiyatının 90 liradan 130 liraya çıkarıldığını, tepki üzerine yüzde 10 indirim yapıldığını söyledi.

Ticaret borsasının mezbahaneyi ticari amaçla mı yoksa üreticiye hizmet için mi işlettiğinin belli olmadığını iddia eden Boz, "Birlik olarak sektörü şehrimize çekmeye çalışırken, ticaret borsasının işlettiği mezbahanenin orantısız fiyat artışı üreticinin ekmeğine taş koyuyor. Fiyat artışı yüzünden kasap esnafı, et firmaları ilçemizde kesim yapmayarak başka bölgelere yöneldiğinden büyük pazar kaybı yaşıyoruz. Kasap esnafı ve et firmaları mağdur edilirken en büyük mağduriyeti de üretici yaşıyor." diye konuştu.

Üretici ve kasap esnafının bu durumdan şikayetçi olduklarını öne süren Boz, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin bu durumla ilgili denetleme yapmalarını istedi.

Kaynak: AA