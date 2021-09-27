Samsun'da yurda yerleşemeyenler kamu misafirhaneleri için başvurdu - Haberler
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Samsun'da yurda yerleşemeyenler kamu misafirhaneleri için başvurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Samsun'da yurda yerleşemeyenler kamu misafirhaneleri için başvurdu

Samsun'da devlet yurtlarında kuradan çıkamayan, yurt sırasında yedek sırada yazılan öğrenciler, 1 ay kamu misafirhanelerinde kalabilecek.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da devlet yurtlarında kuradan çıkamayan, yurt sırasında yedek sırada yazılan öğrenciler, 1 ay kamu misafirhanelerinde kalabilecek. Velileri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasına gelen yeni öğrenciler kayıtlarını yaptırıyorlar. Kamu kurumlarının misafirhanelerine 1 ay ücretsiz kalmak isteyen öğrencilerin yoğunluğu dikkat çekti.

Samsun Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen uygulama ile yurt sırasında olmayan veya yedekte bulunan öğrenciler 1 ay süreyle kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştiriliyor. Bünyesinde 2 üniversite bulunan Samsun'da ise öğrenciler şehre gelmeye başladı. Misafirhanelere başvurmak isteyen öğrenciler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasına gelerek buradan kalacakları yer ile alakalı yönlendirilme yapılıyor. Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Valimizin talimatları ile beraber kamu misafirhanelerine 1 ay ücretsiz olarak öğrencileri yerleştireceğiz. Dolayısıyla biz şu anda öğrencilerimizin isimlerini, telefonlarını alıyoruz. Öğrencilerimize gün içerisinde geri dönüş yapıp kalacak misafirhane hakkında bilgi veriyoruz" dedi.

"Barınmada sıkıntılarımız olmayacak"

Yoğunlukla ilgili Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "27 Eylül itibarıyla Samsun Üniversitesi eğitime başladı. 4 Ekim itibarıyla da Ondokuz Mayıs Üniversitesi eğitime başlayacak. Dolayısıyla il müdürlüğümüzdeki yoğunluk, öğrencilerin eğitim-öğretime başlama heyecanıdır. Bizim şehrimizde öğrencilerin barınmasında bir sıkıntı olmayacaktır. Samsun'da devlet, özel, vakıf yurtları 18 bin kişi kapasitesinin üzerindedir. Öğrencileri, Valimizin talimatları ile beraber, ilk bir ay için kamu misafirhanelerine ücretsiz yerleştireceğiz. Dolayısıyla biz şu anda öğrencilerimizin isimlerini, telefonlarını alıyoruz. Öğrencilerimize öğlenden sonra geri dönüş yapacağız. Öğrencilerimizin barınma ile alakalı sorun çekmemeleri için gerekirse ilerleyen saatlere varıncaya kadar öğrenciye mağdur etmemek için ne gerekirse yapmaya hazırız" dedi.

Öğrenci Kadir Hallaç, "Önce valiliğe gittik. Yurt çıkmaya veya geçici sürede olan öğrencileri yerleştireceklerini söylediler. Biz de şu anda sıramızı bekliyoruz. İçeride derdimizi anlatacağız. Yardımcı olacaklarsa 1 ay boyunca ücretsiz kalacağız. 800'üncü yedekteyim. Burada 35'inci var, 17'nci sırada olan var. Herkes sırasını bekliyor. Misafirhane uygulaması güzel ama, keşke yurt alternatifleri fazla olsaydı da bu misafirhanelerin devreye alınmasına gerek kalmasıydı" diye konuştu.

Öğrenci Batuhan Durgun, "Yaklaşık yarım saattir bekliyoruz. Samsun'da misafirhaneler öğrencilere açıldı. Valiliğin bu güzel kararı için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şu anda evler, öğrenciler için çok pahalı biliyorsunuz. Bir de öğrencilerden fazla kira istiyorlar. Devletimizden Allah razı olsun. Çok şükür böyle bir imkan sundular bizlere. Burası olmazsa başka bir yurt önerecekler bize. Valiliğimizde bize yardımcı oluyor" diye konuştu.

Kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirilmek isteyen öğrencilerin başvuruları devam ediyor. - SAMSUN

Samsun'da yurda yerleşemeyenler kamu misafirhaneleri için başvurdu

Samsun'da yurda yerleşemeyenler kamu misafirhaneleri için başvurdu

Samsun'da yurda yerleşemeyenler kamu misafirhaneleri için başvurdu

Samsun'da yurda yerleşemeyenler kamu misafirhaneleri için başvurdu

Samsun'da yurda yerleşemeyenler kamu misafirhaneleri için başvurdu

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Haber: Samsun'da yurda yerleşemeyenler kamu misafirhaneleri için başvurdu - Haberler
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