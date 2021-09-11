Uluslararası Kıyı Temizleme Günü etkinliği kapsamında sahil temizliği yapıldı - Haberler
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Uluslararası Kıyı Temizleme Günü etkinliği kapsamında sahil temizliği yapıldı

AA / İlyas Gün - Haberler | Güncel

Samsun'da Deniz Temiz Derneği/TURMEPA ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sahil temizliği yapıldı.

Samsun'da Deniz Temiz Derneği/TURMEPA ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sahil temizliği yapıldı.

Belediye, resmi, özel kurum ve çevre gönüllülerinden oluşan 60'tan fazla kişi, 18 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü etkinliği kapsamında 3 kilometrelik sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hedeflerinin sahili temiz tutmak olduğunu anlattı.

Kentte geçen yıl 58 bin metreküp deniz çöpü toplandığına işaret eden Demir, "Deniz çöpü toplanma sıralamasında Samsun'un ardından sırasıyla 35 bin metreküple İstanbul, 28 bin metreküple Antalya'ya geliyor. Nüfus yoğunluğuna göre Türkiye'de büyük arayla birinciyiz. Toplanan çöpler hemen dönüşüme gönderiliyor. Sıfır Atık konusunda da pilot bölge Samsun. Bunu da en iyi uygulayan şehir olacağız. Atakum sahilleri çok yoğun kullanılıyor. Ancak burada günlük oluşan kirlilik hemen temizleniyor. Bu temizlikle çevre duyarlığı göstermek ve insanlara örnek olsun istedik." dedi.

Samsun'un çevre duyarlığı konusunda önemli projelere imza attığını anlatan Demir, "ASELSAN ile yaptığımız projeyle, Türkiye'de ilk kez pilli yani elektrikli otobüsleri önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacağız. Bu otobüsler atmosfere hiç atık salmıyor, seyahat eden vatandaşlarımız da hiç gürültü duymuyor. 180'e yakın otobüsü, elektrikli otobüse çevirerek atmosfere atığı sıfıra düşüreceğiz. Ayrıca Samsun katı atık noktasında, tüm katı atıklarını toplayan ve onları ayrıştırarak enerjiye dönüştüren şehirdir. Yine tüm su atıklarını arıtarak derin deşarjla denize gönderen şehirdir. Bir özelliğimiz daha var, Samsun, Karadeniz Bölgesi'nde 13 mavi bayraklı sahile sahip şehirdir." ifadelerini kullandı.

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Şube Başkanı Tuncer Üçüncüoğlu ise Samsun'un çevre dostu insanların yaşadığı örnek şehir olduğunu ve gelecek nesillere temiz bir deniz bırakmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Uluslararası Kıyı Temizleme Günü etkinliği kapsamında sahil temizliği yapıldı

Uluslararası Kıyı Temizleme Günü etkinliği kapsamında sahil temizliği yapıldı

Uluslararası Kıyı Temizleme Günü etkinliği kapsamında sahil temizliği yapıldı

Uluslararası Kıyı Temizleme Günü etkinliği kapsamında sahil temizliği yapıldı

Uluslararası Kıyı Temizleme Günü etkinliği kapsamında sahil temizliği yapıldı

Uluslararası Kıyı Temizleme Günü etkinliği kapsamında sahil temizliği yapıldı

Uluslararası Kıyı Temizleme Günü etkinliği kapsamında sahil temizliği yapıldı

Uluslararası Kıyı Temizleme Günü etkinliği kapsamında sahil temizliği yapıldı

Uluslararası Kıyı Temizleme Günü etkinliği kapsamında sahil temizliği yapıldı
AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Uluslararası Kıyı Temizleme Günü etkinliği kapsamında sahil temizliği yapıldı - Haberler
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