Samsun'da "Sanat Sokağı" Yeniden Canlandırılacak

İlkadım ilçesinde 1989 yılında kurulan 2002 yılında ise kapatılan Sanat Sokağı yeniden canlandırılacak.

Atakum Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Sanat Sokağı'nın yıllar boyunca sanatın ve gençliğin Samsun'daki adresi olduğunu, birçok ressam, müzisyen, şair ve yazarı misafir ettiğini belirtti.

Sanat Sokağı'nın 30 yıl önce Samsun Eski Belediye Başkanı Muzaffer Önder zamanında kurulduğuna değinen Tok, "Kale Mahallesi 23 Nisan Ortaokulu arkasında sanat aşkıyla kurulan sanatın ve gençliğin adresi olan onlarca ressamı müzisyeni şairi yazarı misafir etmiş Türkiye'nin ilk Sanat Sokağı'nı yeniden diri hale getireceğiz." ifadesinde bulundu.

Tok, bir zamanlar sanatın aktığı bu sokakta Samsun tarihini anlatan fotoğraflar, resimler sergileneceğini, çocuklar için yüz boyama, palyaço ve çeşitli etkinlikler düzenleneceğini, şehir müzisyenlerinin canlı müzik resitalleri, unutulmuş yerel sanat ve zanaatların sergileri ile o eski ruhu yeniden yakalayacaklarını aktardı.

Kaynak: AA