Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
19.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:22
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 8 kişi yaralandı.
Havva Dönmez'in kullandığı 55 LS 290 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu Dereköy mevkisindeki kavşakta, Erhan Arslan idaresindeki 55 AZN 01 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü Havva Dönmez ve araçlarda bulunan Selma Kara, Şuranur Arslan, Elmas Saroğlu, Ömer Faruk Arslan, Fatma Uzun, Mustafa Ege ile Baturalp Dönmez yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Atakum'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA