Samsun'da kamyonet takla attı: 1 yaralı
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Samsun'da kamyonet takla attı: 1 yaralı

Samsun'da kamyonet takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme içesi Samsun-Ordu karayolu 75. kilometresi Kozluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Özdemir idaresindeki 28 AP 968 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağındaki arazi şeridine takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü İrfan Özdemir, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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