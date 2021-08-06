Samsun'da Fildişi Sahili Fahri Konsolosluğu açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da Fildişi Sahili Fahri Konsolosluğu açıldı

Samsun'da Fildişi Sahili Fahri Konsolosluğu açıldı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Fildişi Sahili'nin Samsun Fahri Konsolosluğu merkez ofisi, İlkadım ilçesinde törenle hizmete girdi.

Fildişi Sahili'nin Samsun Fahri Konsolosluğu merkez ofisi, İlkadım ilçesinde törenle hizmete girdi.

Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure, açılışta yaptığı konuşmada, Samsun'un Karadeniz kıyısında önemli bir ticaret merkezi ve liman olduğuna işaret etti.

Fildişi Sahili'nin Türkiye'nin geniş bölgelerinde ve özellikle Karadeniz bölgesinde varlığını daha da güçlendirmeyi amaçladığını belirten Toure, Türkiye ve Fildişi Sahili arasındaki ikili ilişkilerinin mükemmel olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın 25-28 Mart 2015 tarihlerinde, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Toure, "Bu ziyaretin ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 28 - 29 Şubat 2016 tarihlerinde Fildişi Sahili'ne bir resmi ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretler, iki ülkenin yatırımlarını güvence altına almayı amaçlayan birçok önemli anlaşmanın imzalanmasına yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

Törende, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Fildişi Sahili Fahri Konsolosu Adnan Ölmez ile Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi de selamlama konuşmaları yaptı.

İzmir, İstanbul ve Bursa'nın ardından Samsun'da Fildişi Sahili'nin Fahri Konsolosluğunun açıldığı belirtildi.

Konuşmaların ardından, Ölmez'e, fahri konsolosluk belgesi ve mührü takdim edildi.

Kılıçdede Mahallesi Ülkem Sokak Borkonut Niş İş Merkezi'ndeki açılış törenine, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, diğer protokol üyeleri ile siyasi partilerin, meslek odalarının temsilcileri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Ümitcan Uygun'la Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş
Ümitcan Uygun'la Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş
Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u zora sokacak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi
Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u zora sokacak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi
Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Şevval Şahin Gülben Ergen
Spor Muslera Mete Gazoz Aytaç Kara Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da Fildişi Sahili Fahri Konsolosluğu açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 17:42:16. #1.16#

title