Samsun'da dehşet veren kaza kamerada
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Samsun'da dehşet veren kaza kamerada - Haber
Samsun, 3. Sayfa

Samsun'da dehşet veren kaza kamerada

Samsun'da dehşet veren kaza kamerada Samsun'da otomobilin çarparak yola fırlattığı gencin üzerinden minibüs geçti: 1 ölü Samsun'da yan yolda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarparak ana yola savurduğu genç, üzerinden minibüs geçmesi sonucu feci şekilde can verdi.

18.04.2020 03:19 | Son Güncelleme: 18.04.2020 03:21
Samsun'da dehşet veren kaza kamerada

Samsun'da dehşet veren kaza kamerada

Samsun'da otomobilin çarparak yola fırlattığı gencin üzerinden minibüs geçti: 1 ölü

SAMSUN - Samsun'da yan yolda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarparak ana yola savurduğu genç, üzerinden minibüs geçmesi sonucu feci şekilde can verdi. Otomobilin yola fırlattığı gencin minibüsün üzerinden geçme anı saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 22.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun Gürbüz idaresindeki 55 LK 983 plakalı otomobil ile Atatürk Bulvarı kenarındaki yan yolda seyir ederken yola karşıya geçmek isteyen 19 yaşındaki Serkan Baştan'a çarparak Atatürk Bulvarı üzerine fırlattı. Otomobilin çarparak yola fırlattığı genç bu sırada yaralandı. Düştüğü yerden ayaklarını kaldırmak isteyen Serkan Baştaş'a bu kez Ömer Özbey yönetimindeki bir fabrikanın işçi servisi çarptı. Minibüs sürücüsü kaza sonrası durmayıp yoluna devam etti. Kazada ağır yaralanan Serkan Baştan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Serkan Baştan'ı kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Minibüs sürücüsü geri geldi. Kazanın şokunu üzerinden atamayan münibüs sürücüsü Ömer Özbey polislere, " Gittim yeni fark ettim. Sizi de burada görünce gittim fabrikaya, elamanları aldım geçerken size görünce geldim. Ben vurdum gittim yani" diye konuştu.

Otomobilin Serkan Baştan'ı yola fırlatma ve minibüsün üzerinden geçme anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da dehşet veren kaza kamerada

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor'da Nisa, tüm Türkiye'nin önünde Sercan'ı reddetti Haber
Survivor'da Nisa, tüm Türkiye'nin önünde Sercan'ı reddetti
ABD koronavirüs ile pençeleşirken Trump'tan şaşırtan hamle Haber
ABD koronavirüs ile pençeleşirken Trump'tan şaşırtan hamle
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haber
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haber
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste Haber
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı Haber
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
Dışarı çıkmaları yasak olan 6 çocuk, inşaat alanında tuvalet kabinlerini parçaladı
Dışarı çıkmaları yasak olan 6 çocuk, inşaat alanında tuvalet kabinlerini parçaladı
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak...
Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı
Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı
Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu ödedi
Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu...
Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı
Ordu'da gece yarısı eğlence mekanına baskın: 21 gözaltı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Gevşeme olmazsa Mayıs sonu Haziran başında salgını bitiririz
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Haydar Baş Fahrettin Koca Cemal Enginyurt Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah Ebru Şallı Halil Sezai Hande Yener
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Caner Erkin Malcolm Thomas Anderson Talisca
Daha Fazla Türk Nisan Çocuk Beşiktaş
Şu an buradasınız: Samsun'da dehşet veren kaza kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 06:06:43. #1.14#
title