Samsun'da dehşet veren kaza kamerada Samsun'da dehşet veren kaza kamerada Samsun'da otomobilin çarparak yola fırlattığı gencin üzerinden minibüs geçti: 1 ölü Samsun'da yan yolda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarparak ana yola savurduğu genç, üzerinden minibüs geçmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Samsun'da dehşet veren kaza kamerada

Samsun'da otomobilin çarparak yola fırlattığı gencin üzerinden minibüs geçti: 1 ölü

SAMSUN - Samsun'da yan yolda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarparak ana yola savurduğu genç, üzerinden minibüs geçmesi sonucu feci şekilde can verdi. Otomobilin yola fırlattığı gencin minibüsün üzerinden geçme anı saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 22.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun Gürbüz idaresindeki 55 LK 983 plakalı otomobil ile Atatürk Bulvarı kenarındaki yan yolda seyir ederken yola karşıya geçmek isteyen 19 yaşındaki Serkan Baştan'a çarparak Atatürk Bulvarı üzerine fırlattı. Otomobilin çarparak yola fırlattığı genç bu sırada yaralandı. Düştüğü yerden ayaklarını kaldırmak isteyen Serkan Baştaş'a bu kez Ömer Özbey yönetimindeki bir fabrikanın işçi servisi çarptı. Minibüs sürücüsü kaza sonrası durmayıp yoluna devam etti. Kazada ağır yaralanan Serkan Baştan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Serkan Baştan'ı kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Minibüs sürücüsü geri geldi. Kazanın şokunu üzerinden atamayan münibüs sürücüsü Ömer Özbey polislere, " Gittim yeni fark ettim. Sizi de burada görünce gittim fabrikaya, elamanları aldım geçerken size görünce geldim. Ben vurdum gittim yani" diye konuştu.

Otomobilin Serkan Baştan'ı yola fırlatma ve minibüsün üzerinden geçme anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA