Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin 14 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin 14 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel
Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin 14 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddiası

Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan öğrencilerin ailelerine koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi. İddiaların ardından açıklama yapan Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu olayın Samsun'da yaşanmadığını, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci geçtiğimiz günlerde Karadeniz Bölgesi'nde 5 çocuğun aynı flütü kullandığı ve ardından aileleriyle birlikte 14 kişinin koronavirüse yakalandığını söylemişti. Birinci'nin açıklamasının ardından olayın Samsun'da bir okulda yaşandığı iddia edildi.

''OKULDA DEĞİL DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE''

Sözlerinin yanlış anlaşılması nedeniyle açıklama yapan Birinci, "Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin ailesinden 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, olayın Samsun'da bir okulda değil Karadeniz'de başka bir ilde vedoğum günü partisinde yayıldığını belirtti.

OLAY SAMSUN'DA YAŞANMADI

Konuyla ilgili Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü de açıklamaya yaparak iddiaları yalanlandı. Açıklamada, "Bugün ulusal yaygın medyada yer alan "Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin ailesinden 14 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı' başlıklı haberler ve haberlerin içeriğinde ilimizde bulunan bir okulun okul tabelası görselleri yer almıştır. Konuyla ilgili yapılan araştırma neticesinde haberde belirtilen şekilde bir olayın ilimizde gerçekleşmediği tespit edilmiş olup, bu başlıkla yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır." denildi.

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin 14 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan öğrencilerin ailelerinden 14 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi.

Olayın Samsun'da bir okulda değil, Karadeniz'de bir ilde düzenlenen doğum günü partisinde yaşandığı ortaya çıktı.

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Ömer Çelik Özlem Zengin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin İsmail Kartal Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin 14 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddiası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:09:50. #1.14#
title