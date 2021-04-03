Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin 14 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddiası

Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan öğrencilerin ailelerine koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi. İddiaların ardından açıklama yapan Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu olayın Samsun'da yaşanmadığını, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci geçtiğimiz günlerde Karadeniz Bölgesi'nde 5 çocuğun aynı flütü kullandığı ve ardından aileleriyle birlikte 14 kişinin koronavirüse yakalandığını söylemişti. Birinci'nin açıklamasının ardından olayın Samsun'da bir okulda yaşandığı iddia edildi.

''OKULDA DEĞİL DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE''

Sözlerinin yanlış anlaşılması nedeniyle açıklama yapan Birinci, "Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin ailesinden 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, olayın Samsun'da bir okulda değil Karadeniz'de başka bir ilde vedoğum günü partisinde yayıldığını belirtti.

OLAY SAMSUN'DA YAŞANMADI

Konuyla ilgili Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü de açıklamaya yaparak iddiaları yalanlandı. Açıklamada, "Bugün ulusal yaygın medyada yer alan "Samsun'da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin ailesinden 14 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı' başlıklı haberler ve haberlerin içeriğinde ilimizde bulunan bir okulun okul tabelası görselleri yer almıştır. Konuyla ilgili yapılan araştırma neticesinde haberde belirtilen şekilde bir olayın ilimizde gerçekleşmediği tespit edilmiş olup, bu başlıkla yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır." denildi.