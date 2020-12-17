Samsun'da feci ölüm: 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da feci ölüm: 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

17.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:22
Samsun'da feci ölüm: 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Samsun'da feci ölüm: 5. kattan düşerek hayatını kaybetti Samsun'da İl Müftülüğü'nde memur olarak çalışan bir kişi, evinin 5. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Samsun'da feci ölüm: 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da İl Müftülüğü'nde memur olarak çalışan bir kişi, evinin 5. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasammun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Müftülüğü'nde memur olarak çalıştığı öğrenilen din görevlisi 54 yaşındaki Metin Ömür 5. kattaki evinin penceresinden düştü. Sabah saat 07.30 sıralarında komşular duydukları ses üzerine apartmanın yan tarafından baktıklarında Metin Ömür'ü sert üstü yerde yatar halde görünce polise ve 112 ekiplerine haber verdiler. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada Metin Ömür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. 3 çocuk babası Metin Ömür'ün tansiyon hastası olduğu ve ailesine pandemiden dolayı emekli olmayı düşündüğünü söylediği öğrenildi.

Metin Ömür'ün cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da feci ölüm: 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
Samsun'da feci ölüm: 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
Samsun'da feci ölüm: 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
Samsun'da feci ölüm: 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
Samsun'da feci ölüm: 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
Samsun'da feci ölüm: 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
Samsun'da feci ölüm: 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
Samsun'da feci ölüm: 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
Samsun'da feci ölüm: 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Gaziantep'te feci ölüm...Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Gaziantep'te feci ölüm...Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti
ABD'deki feci kazada Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti
ABD'deki feci kazada Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti
Samsun'da balkondan atlayan avukat hayatını kaybetti
Samsun'da balkondan atlayan avukat hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Falcao Okan Buruk Erol Bulut Çağdaş Atan Pierre Webo
Tüm Haberler Çocuk Pfizer İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da feci ölüm: 5. kattan düşerek hayatını kaybetti | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:22:24. #1.15#
title