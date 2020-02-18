Samsun'da 20 bin öğrenci skolyoz taramasından geçirilecek

18.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:40

Samsun Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde kentteki 10-15 yaş grubundaki yaklaşık 20 bin öğrenciye skolyoz taraması yapılacak.

Samsun'da ortaokul çağındaki çocuklarda skolyoz riskini belirlemek, böylece erken teşhis ile halk sağlığına katkıda bulunmak amacıyla proje başlatıldı.

Bu kapsamda gönüllü 39 aile hekimi ile fizyoterapistler tarafından il genelindeki 82 okulda öğrencilere skolyoz taraması yapılırken, hastalığın belirtileri konusunda öğretmen ve velilere de bilgi verilecek.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine, çocukların ağır çanta taşımasının vücudu ve dengeyi bozduğunu, özellikle omurga ile ilgili sıkıntılara yol açabildiğini söyledi.

Toplumda çok da bilinmeyen skolyoz rahatsızlığının tespiti için okullarda tarama yapmaya başladıklarını belirten Oruç, "Skolyoz, fiziki muayenede şüphe edilebilen bir omurga deformitesi olmakla birlikte radyolojik doğrulama yapılarak tanısı kesinleşen bir sağlık problemidir. Skolyoz, genellikle çocukların ergenlik, kız çocukların adet dönemi başlangıçlarında artış gösterme eğilimindedir. Bu nedenle aileler çocuklarının omurgalarını dikkatle takip etmelidir." dedi.

Çocuğun sırtına arkadan bakıldığında omuzlarından birinde yükseklik, kalçanın bir tarafa kayması, bel-kol arasındaki mesafede farklılık bulunması halinde skolyozdan şüphe edilebileceğini anlatan Oruç, hastalığın oluşumuna etki eden farklı faktörler olabileceğine işaret etti.

Öğrencilerin ağır çantaları, bunu sürekli aynı tarafta taşımaları, okul çantasının ergonomik kullanıma uygun olmamasının kötü duruş oluşumuna yol açabileceğini aktaran Oruç, "Öğrencilerin omurga şeklinin bozulmasında görülen semptomlara ilişkin ifadeleri incelendiğinde, 'sırada otururken kendini rahatsız hissetme', 'okulda yazı yazarken sıraya eğilme zorunda hissetme', 'okul çantasının ağırlığından dolayı rahatsız olma', 'okul çantasını tek omzunda taşıma' gibi konular dikkat çekmektedir. Her dört öğrenciden biri sırada otururken kendini rahatsız hissetmekte ve okul çantasını tek omzunda taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Oruç, eğitim öğretim yılı sonuna kadar tamamlanacak taramada hastalık şüphesi görülen öğrencilerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine yönlendirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA