Samsun'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Emre Özmen (20) idaresindeki 06 FR 7167 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Gümüşyaprak mevkisinde aynı yönde seyreden Aydın Çelebi'nin (28) kullandığı 55 NZ 898 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan Çelebi'nin kullandığı otomobil bariyere çarparak durabildi, Özmen'in kullandığı otomobil de tarlaya girdi.
Kazada yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Gürkan Gür (20) ile Yasemin (26), Yiğit Efe (5) ve Miray Çelebi (3), sağlık ekiplerince Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Emre Özmen ve Yasemin Çelebi'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.