Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Samsun'un Kavak, Vezirköprü ve Havza ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kavak ilçesi Atatürk Park ve Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Uzman Çavuş Ali Araç, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Bugün yıl dönümünü kutladığımız Gaziler Günü'nü, yurdumuzda vatanımızın, milletimizin, devletimizin, bayrağımızın varlığını, dolayısı ile istiklal ve hürriyetimizi milletçe, namus ve şerefle yaşıyor olmamızı şehit ve gazilerimize borçluyuz." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törene, Kaymakam Ömer Saygılı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ile gaziler katıldı.

Havza ilçesi Kıvılcım Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende de anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği Başkanı Harun Saat, törende yaptığı konuşmada, "Vatanımızın her karışı şehit, gazi kanı ve acılı anaların gözyaşları ile yoğurulmuştur. Biz gaziler vurulunca değil unutulunca ölürüz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından şehitlik ziyareti yapıldı, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Şehitlikteki törenin ardından Kaymakam Cengiz Nayman, Garnizon Komutanı Piyade Asteğmen Furkan Tarım, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve beraberindekiler Muharip Gaziler Havza Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Vezirköprü ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende de Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye başkanlığı çelenkleri sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Muharip Gaziler Derneği Vezirköprü Temsilciliği adına konuşan Gazi Uzman Çavuş Basri Çelik, "Birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolleri olan sizlerin bu mutlu gününü kutlamanın derin heyecanı içindeyiz. Geçmişle olan bağlarımızın zayıfladığı ve tarih bilincimizin zamanla kaybolmakta olduğu şu dönemde, siz kahraman gazilerimizin varlığı daha da önem kazanmaktadır." diye konuştu.

Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Muratcan Tanman da günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vezirköprü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri şiirler okudu.

Törene, Kaymakam Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.