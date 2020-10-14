Samsun'da, 10 yıl sonra şeker pancarı hasadı başladı

SAMSUN'da, Çarşamba Şeker Fabrikası, 10 yılın ardından yeniden üretim kararı alınca, bölgedeki pancar ekim sahaları arttı.

SAMSUN 'da, Çarşamba Şeker Fabrikası, 10 yılın ardından yeniden üretim kararı alınca, bölgedeki pancar ekim sahaları arttı. 10 yıl aranın ardından yeniden bahçelerine şeker pancarı eken üreticiler, hasada başladı.

Samsun'da, 1989'da üretime başlayıp, 2010 yılında kapanan Çarşamba Şeker Fabrikası, yeniden kapılarını açma kararı aldı. Fabrikanın açılma kararı bölgedeki üreticiye de yansıdı. 10 yıl sonra tarlasına pancar eken yaklaşık 350 üretici, şeker pancarını hasat etmeye başladı. Çarşamba Şeker Fabrikası'ndaki revizyon çalışmaları tamamlanınca fabrika da üretim başlayacak. Üreticinin hasat ettiği şeker pancarları da kamyonlarla fabrikadaki üretime kadar geçici olarak Kastamonu Şeker Fabrikası'na gönderiliyor.

'PANCARINA AŞKLA BAKAN ÜRETİCİ VERİM ALDI'Şeker İş Sendikası Çarşamba Şube Başkanı Sinan Türe, "Çarşamba Şeker Fabrikası'nın açılması için hem siyasi irade hem de genel müdürlük ciddi bir mücadele verdi. Fabrikamız yeniden üretime başlayacak ama pandemi süreci fabrikadaki çalışmaları da etkiledi, revizyon çalışmalar bu seneye yetişmedi. Biz sahaya indiğimizde ve üreticiye 'pancar ekin' dediğimizde üreticinin endişeleri vardı. Üreticiye, bölgeye uygun tohum verildi. Tarlada pancarına iyi bakan, gününde suyunu veren, otunu temizleyen kısacası pancarına aşkla bakan üretici, bugün dönümde yaklaşık 15 ton pancar alıyor. Çiftçimiz verimden oldukça memnun, üreticilerimiz için taban fiyatı heyecanla bekleniyor. 10 yıllık bir aranın ardından üretici, hasada verimli başladı. Bu seneki rekolte tahminimiz ise 60 bin ton civarındadır. Fabrikamız açılmadığı için şu an hasadı edilen pancarlarımız, Türkşeker'e ait Kastamonu Şeker Fabrikası'na gönderiliyor. Kamyonlarımıza şeker pancarını yükleyip, Kastamonu'ya gönderiyoruz. Bu nakliye ücretini de Türkşeker karşılıyor, üreticimizin cebinden para çıkmıyor" dedi.'10 YILIN ARDINDAN İLK KEZ ŞEKER PANCARI EKTİM'300 dönüm araziye şeker pancarı eken üretici Ahmet Çubuk, "Fabrikamız yaklaşık 10 yıldır kapalıydı ve yeniden kapılarını açma kararı aldı. Verim oldukça iyi, topraklarımız 10 yıldır şeker pancarı görmediği için inşallah bu yıl verim güzel olacak. Ben de 10 yılın ardından ilk kez şeker pancarı ektim, yıllardır bir özlem vardı, fabrika kapanınca bizler şeker pancarı ekmedik. Çarşamba Şeker Fabrikası, çok önemli bir gelir kaynağıdır. Pancar taban fiyatlarının açıklanmasını bekliyoruz, inşallah açıklanan fiyat da güzel olur. Çarşamba Şeker Fabrikası, bu yıl açılacaktı ama pandemiden dolayı revizyon çalışmaları tamamlanamadı. O nedenle hasat ettiğimiz pancarları, Kastamonu Şeker Fabrikası'na göndereceğiz" ifadelerini kullandı.'BEREKETLİ BİR SEZON GEÇİRİYORUZ'Makineyle şeker pancarı hasadı yapan Harun Çakır ise, "Çalışmalarımız çok güzel gidiyor, topraklarımız verimli olduğu için pancardan da verim alıyoruz. Üretici olarak çok memnunuz, bereketli bir sezon geçiriyoruz" dedi.'100 TONA YAKIN PANCARI SÖKTÜK'

Sezonun kurak geçtiğini ifade eden üretici Fahrettin Eryiğit de 55 dönümlük bir araziye şeker pancarı ektiğini belirtti. Eryiğit, "Kuraklığa rağmen pancar verimliliği iyi durumda. Tarlada çalışmalar devam ediyor, şu an 100 tona yakın pancarı söktük ve 4 kamyon pancarı da Kastamonu Şeker Fabrikası'na gönderdik. Bu sene Çarşamba Şeker Fabrikası açılacak diye pancar ettik ancak fabrikamızdaki çalışmalar tamamlanmadı. O nedenle pancarları Kastamonu'ya gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

- Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL