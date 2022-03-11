Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Kış Mevsimi'nin en iyileri belli oluyor!

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi'nde lig aşamasının tamamlanmasına yalnızca iki hafta kaldı! Mevsim Finalleri yavaş yavaş ufukta görünürken ligin en iyilerinin belirlendiği Mevsim Ödülleri için de geri sayım başladı. Oylamalar, 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından açılacak ve bu sene de mevsimin en iyileri 10 farklı dalda ödüllendirilecek.

10 ödülün 8'i Şampiyonluk Ligi Yayın Ekibi ve Şampiyonluk Ligi takımlarının koç ekipleri tarafından belirlenecek. Mevsimin En Değerli Oyuncusu, 9. haftanın sonuna kadar oynanan karşılaşmalarda en fazla Maçın En Değerli Oyuncusu seçilmiş kişi olacak. Taraftar Özel Ödülü ise, 13 Mart Pazar saat 19.00'da woobox'ta başlayacak oylama sonucunda izleyiciler tarafından belirlenecek.

Taraftar Özel Ödülü

Şampiyonluk Ligi'nin 8 haftası tamamlandıktan sonra en az 8 maça çıkmış ve hala bir takımın kadrosunda kayıtlı bulunan bütün oyuncular oylamada yer alacak. Ödül sahibi, izleyiciler tarafından belirlenecek. Oylama 13 Mart Pazar günü saat 19: 00'da başlayacak. Oylamaya ilişkin duyuru Şampiyonluk Ligi sosyal medya hesaplarından yapılacak.

Mevsimin En Değerli Oyuncusu