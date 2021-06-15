SAMATO, Milli Eğitim ile de işbirliği yapacak

Sakarya Makina İmalatçılar Birliği'ni ziyaret eden Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş; Sakarya Makina Topluluğu Kariyer Merkezi ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

SAMATO Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Orhan Torkul, Sakarya İŞKUR Müdürü Tekin Kaya, SAMİB Başkanı Günay Güneş, SAMATO Kariyer Merkezi Kurucu Başkanı – Proje Lideri Metin Kar, Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (DOMİOSB) Başkanı Turgay Çelik, DOMİOSB Bölge Müdürü Dr. Ersan Şentürk, Çakmak Vinç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çakmak ve Yönetim Kurulu Üyesi Suat Çakmak'ın da hazır bulunduğu ziyarette; SAMİB Genel Sekreteri Ali Uğur Musaak; SAMİB ve SAMATO Kariyer Merkezi hakkında sunum yaparak, detaylı bilgiler aktardı.

TORKUL: "Bu oluşumun hedefleri çok büyük"

Toplantının açılış konuşmasını yapan SAMATO Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Orhan Torkul; ülkenin temel meselelerinden birinin de nitelikli iş gücü sorunu olduğunu belirterek; "SAMATO oluşumu, birden ortaya çıkmadı. Uzun istişarelerden sonra kuruldu. Bu oluşumun hedefleri çok büyük" dedi.

KAR: "Nitelikli insana ihtiyacımız var"

SAMATO Kariyer Merkezi Kurucu Başkanı-Proje Lideri Metin Kar ise; "Türkiye'nin ihracat hedefine ulaşabilmesi için nitelikli insana ihtiyacımız var. Biz de bu amaçla kariyer merkezini kurduk. İlk mezunlarımızı da verdik. Şimdi de kaynak ve CNC tezgâh kullanımı ile ilgili eğitimlere başlıyoruz. Bu eğitimleri, sanayicilerimizden gelecek talepler doğrultusunda daha da artıracağız" dedi.

ÇELİK: "Eğitim merkezi daha da büyütülecek"

DOMİOSB Başkanı Turgay Çelik'de yaptığı konuşmada; kümelenmenin güzel bir örneği olan DOMİOSB'de makine ve savunma sanayi firmalarının yer alacağını belirterek, şimdilik 18 dönüm olarak yer ayrılan eğitim merkezinin alan olarak daha da büyütüleceğini söyledi.

KAYA: "İstihdamla büyüyeceğiz"

Sakarya İŞKUR Müdürü Tekin Kaya ise: "İstihdamla büyüyeceğiz. Üretim için istihdam şart. Pandemi döneminde de finanse ettiğimiz istihdamın artırılması noktasında önümüzdeki günlerde İŞKUR olarak çalışanların ve sanayicilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

GÜNEŞ: "İşbirliği yapmak istiyoruz"

SAMİB Başkanı Günay Güneş ise; "Sakarya Makina İmalatçıları Birliği olarak üniversitelerle zaten işbirliğimiz var. Milli Eğitim Müdürlüğü ile sanayimize nitelikli iş gücü kazandırma anlamında, işbirliği yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

DURMUŞ: "OSB'lerle ortak projeler yapıyoruz"

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise şunları söyledi: "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak meslek liselerimiz ve OSB'lerle ortak projeler yapıyoruz zaten. Okullarımızı bütün OSB'lerle buluşturmayı planlıyoruz. SAMİB ile de bu anlamda ortak projeler yapmaya hazırız" dedi.

Kaynak: Bültenler