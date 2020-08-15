Saman yüklü kamyon yandı
Sivas'ın Zara ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyon yandı.
15.08.2020 19:31 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:35
Sivas'ın Zara ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyon yandı.
Halil İbrahim Yiğit yönetimindeki 58 ZB 246 plakalı saman yüklü kamyon, Zara ilçesine 4 kilometre mesafede Sivas-Erzincan kara yolunda seyir halindeyken yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Zara Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, samanlar tamamen yandı, araç kullanılamaz hale geldi.
Alev alan samanların kara yoluna savrulması nedeniyle yol, yaklaşık bir saat ulaşıma kapatıldı.
Kaynak: AA