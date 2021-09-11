Salon sporları, dijital bağımlılığın ilacı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, dijital nesne tutkunu çocuklara önerdikleri terapi modellerinin başında sporun yer aldığını belirterek, "Planlı ve programlı salon sporlarını öneriyoruz. Salon sporlarında çocuklarda laktik asidin dışa vurumu ile bu yönde bir rahatlama sağlar" dedi. Özellikle pandemi döneminde artan boş zamanlar, dijital ortamda geçirilen zamanı da artırdı. Uzmanlar, artan dijital bağımlılığı azaltmak için çeşitli önerilerde bulundu. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, çocuklar için salon sporlarının önemine değinerek, buralarda verimli zaman geçirebileceklerini vurguladı.

Prof. Dr. Dilci, dijital bağımlılıkla mücadelede çocuklar için önerdikleri terapi modelleri bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: