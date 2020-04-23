Salman: "Zorlukları el birliği ile aşacağız"
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Ayhan Salman, Koronavirüs, 23 Nisan, Politika, Haber

Salman: "Zorlukları el birliği ile aşacağız"

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, ramazan ayının başlaması ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

23.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:18
Salman:

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, ramazan ayının başlaması ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Salman, mübarek ramazan ayının bolluk, bereket ve mutluluk içinde geçmesini dilerken, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılına ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını vurguladı. Salman, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının üstesinden gelineceğine bütün kalbiye inandığını söyledi. Salman şunları ifade etti:

"Derin bir manevi iklimi teneffüs edeceğimiz, on bir ayın sultanı mübarek ramazan ayının gelmesi ile içimiz huzur buldu. Ramazan; paylaşmak, paylaşarak çoğalmak demektir. Hiç şüphesiz Ramazan ayının manevi atmosferi, yapılan yardımları da bereketlendirmektedir. Bu mübarek ayda bizlere düşen görev yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmaktır."

Açıklamasında bütün ülkede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını kutlamanın heyecanının yaşandığını kaydeden eden Ayhan Salman, 23 Nisan'ın Atatürk tarafından bütün dünya çocuklarına hediye edildiğini ve halen de dünyadaki tek çocuk bayramı olduğunu söyledi. Milli hakimiyetin temelleri atılırken, aziz milletin her yaştan ferdiyle zafere uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele verdiğini ifade eden Salman, "Gazi meclisimizin kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur. 23 Nisan 1920, milletimiz için, milli iradenin dışında hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. Nitekim milletimiz aynı iradesini 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında da tankların önüne atılarak göstermiştir. Maalesef bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle gazi meclisimizin kuruluşunun 100. yılında meydanlara çıkamıyoruz. Ama coşkumuzu evlerimizde üst seviyede yaşamaktayız. Tüm hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün şehitlerimizi bir kez daha şükranlarımla anıyorum" dedi.

"Koronavirüs salgını için tedbirliyiz"

İl Başkanı Ayhan Salman açıklamasında koronavirüs (Covit-19) salgını ile yapılan mücadele hakkında da bilgi verdi. Salgına karşı milli bir mücadele yürütüldüğünü söyleyen Ayhan Salman, "Dünya devletleri insanlarını ölüme terk ederken Türkiye Cumhuriyeti, 40'tan fazla ülkeye insani ve tıbbi yardım ulaştırarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yoluna emin adımlarla devam ediyor" dedi.

Türkiye'nin koronavirüs tedavisinde vatandaşlarından ücret talep etmeyen nadir ülkelerden birisi olduğunu vurgulayan Ayhan Salman yaşanan süreçten sanayicilerin, hizmet sektörünün, esnaf ve sanatkarların en az zararla çıkması için acil tedbirler paketinin uygulamaya alındığını aktardı. Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak olan bin liralık nakdi destek ödemesine başlandığını kaydeden Salman, vatandaşların kaymakamlıklar bünyesinde, sosyal yardımlaşma vakıflarında kayıtlı bulunan bütün dar gelirli ailelere biner liralık nakdi destek yardımı yapılacağı müjdesini de verdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 268.717 firmaya, 3 milyonu aşkın çalışana kısa çalışma ödeneği yardımında bulunulduğunu da belirten Ayhan Salman, "Devletimiz ve hükümetimiz her zaman olduğu gibi bu süreçte de tüm imkanlarını seferber ederek KOBİ'lerimizin, işletmelerimizin, işverenlerimizin ve çalışanlarımızın yanında. Ekonomik olarak aldığımız tedbirlerle de Allah'ın izniyle bu salgından çok daha güçlenerek çıkacağımıza inanıyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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