Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı

Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü atlı birlik ve mehteran takımının katıldığı törenlerle kutlandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü atlı birlik ve mehteran takımının katıldığı törenlerle kutlandı.

Şehitlik Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunum töreninde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda yaptı. "Bugün 5 Eylül, Salihli'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü" diyen Başkan Kayda, "1919'da Samsun'da başlayan, bağımsızlık mücadelesinin Salihli'deki zafer günü. Bozdağ'ın daha bir efe olduğu, Gediz Nehri'nin daha bir özgür aktığı, Dibek Dağı'nın daha bir kahramanlaştığı gurur günü. Hamidiye Camii'ne saplanan Yunan kurşununun, düşmana saplandığı, 2 yıl süren işgalin ardından yakılarak terkedilen Salihli'mizin bayram günüdür. Hain düşmanın Salihli'den namertçe kaçtığı, rüzgarın ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdığı kurtuluş günüdür. 5 Eylül zafer günümüz, 5 Eylül gurur günümüz, 5 Eylül bayram günümüz, 5 Eylül kurtuluş günümüz kutlu olsun" dedi.

"Yolumuz yurdumuzu yaşatmak için kahramanca can verenlerin yoludur"

Salihli'yi Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir kent haline getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Kayda, "Salihli'miz düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yılında, 4 yıllık fakültesi olan bir eğitim kenti, Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların çalıştığı ve işsizliğin son bulduğu bir sanayi şehri, ülkemizin tek jeoparkına sahip bir turizm kenti oldu" diye konuştu.

Başkan Kayda konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 99 yıl önce topla tüfekle canımızı ortaya koyarak, verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini, bugün sanayide, bilimde, teknikte Türk milletine yakışır şekilde vermeye devam ediyoruz. Yolumuz yurdumuzu yaşatmak için kahramanca can verenlerin yoludur. Sevdamızın adı Salihli'dir, sevdamızın adı Türkiye'dir. Ekmeğini yediğimiz bu vatan toprakları bizim namusumuzdur. 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları namusumuzu çiğnetmedi, biz de çiğnetmeyeceğiz. Yüce Allah, minarelerimizi ezansız, göğsümüzü bayraksız bırakmasın. Her karışı şehitler kanıyla sulanan, Müslümanlıkla yoğrulan bu yurdu Müslümansız bırakmasın. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyenleri, ne mutlu Türk'üm diyenleri vatansız bırakmasın" şeklinde konuştu.

Şiirlerin okunması, mehteran takımı ve halk oyunları gösterilerinin ardından Salihli Müftüsü Adem Karakelebek tarafından dua okundu. Etkinlikler, çelenk sunma töreni, atlı birlikler ve motorlu ekiplerin kortej geçişi ile son buldu.

Çelenk sunma törenine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, belediye başkan yardımcıları, oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı
Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı
Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı
Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı
Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı
Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı
Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı
Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı
Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı
Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı
Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı
Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı
Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı
Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı
Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

3 kızını öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak
3 kızını öldüren müezzin: Olay hayalden ibaret, kafam allak bullak
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı (2)
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı (2)
Mıcır yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki karı- kocayı ölüm ayırdı
Mıcır yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki karı- kocayı ölüm ayırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Mesut Akusta Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Diego Muslera Ali Öztürk Burak Elmas Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Salihli'de kurtuluş coşkusu 99'uncu kez yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 14:51:58. #1.14#

title