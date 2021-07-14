Salihli'de camiler bayrama hazır
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Salihli'de camiler bayrama hazır

Salihli'de camiler bayrama hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Salihli Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezi ile mahallelerde bulunan camileri baştan aşağı temizleyerek bayrama hazırladı.

Salihli Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezi ile mahallelerde bulunan camileri baştan aşağı temizleyerek bayrama hazırladı.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip tarafından, Kurban Bayramı öncesinde ilçe merkezi ile kırsal mahallelerdeki camilerin genel temizlikleri yapılarak halıları yıkandı. Ekipler, camilerin halı, pencere ve avizeleri ile birlikte vatandaşların kullandığı tüm alanlarda detaylı bir temizlik ve hijyen çalışmaları gerçekleştirdi.

Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini sağlamak için tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Salihli Belediyesi olarak manevi değeri bizler için çok yüksek olan Ramazan ayında, bayramlarda ve yıl boyunca camilerimizin temizliği konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde namaz kılması için camilerimizin temiz olması çok önemli. Ekiplerimiz, genel temizlik çalışmalarını tamamlayıp camilerimizi daha temiz hale getirerek, halkımızın daha rahat ve daha hijyenik bir ortamda ibadet yapmalarını sağlamaktadır. Şimdiden tüm hemşehrilerimin bayramını kutlar, sevdikleriyle beraber sağlıklı ve mutlu bayram tadında günler dilerim" dedi. - MANİSA

Salihli'de camiler bayrama hazır
Salihli'de camiler bayrama hazır
Salihli'de camiler bayrama hazır
Salihli'de camiler bayrama hazır
Salihli'de camiler bayrama hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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