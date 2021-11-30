SALİH MEMİŞOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA KARAR: SANIĞA 2 KEZ MÜEBBET İLE 21 YIL 6 AY HAPİS

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Öztürk getirildi. Tutuksuz sanıklar Ensar Öztürk, Bayram Öztürk, Satılmış Güneş ve Mehmet Güneş'in de katıldığı duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Müşteki avukatları sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken, tutuklu sanık Mustafa Öztürk'ün avukatı olay yerinde keşif yapılmasını, talebinin kabul edilmemesi halinde ise müvekkili Mustafa Öztürk hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Son sözü sorulan sanıklar Ensar Öztürk, Bayram Öztürk, Satılmış Güneş ve Mehmet Güneş üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini istedi.

"BEN BİLEREK ADAM ÖLDÜRMEDİM"

Tutuklu sanık Mustafa Öztürk ise maktul Salih Memişoğlu'nun kendisini gasp ettiğini ve kendisine zulüm ettiğini iddia ederek "Ben bilerek isteyerek adam öldürmedim. Ben Salih Hoca'nın kafasına oradan çıkmak için silah doğrulttum, birisi elime vurunca da silah ateş aldı. Ben çok üzgünüm, çok üzülüyorum. Kime üzüleceğimi şaşırdım. Kendime mi üzüleyim, onlara mı üzüleyim, Osman'a mı üzüleyim? Ben mağdurum, beraatimi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

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İDDİANAME

İddianamede Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk'ün "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, Satılmış Güneş'in ve Mehmet Güneş'in ise "Tasarlayarak öldürme suçuna yardım" 15'er yıldan 20'şer yıla kadar cezalandırılması talep ediliyordu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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