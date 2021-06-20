Salgınla mücadelenin "baba" savaşçıları özveriyle görev yapıyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede çoğu zaman aileleri ve çocuklarından uzak kalan erkek sağlık çalışanları, Babalar Günü'nde de özveriyle görevlerini sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede çoğu zaman aileleri ve çocuklarından uzak kalan erkek sağlık çalışanları, Babalar Günü'nde de özveriyle görevlerini sürdürüyor.

Babalar Günü'nü görevleri başında kutlayan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, hastaların sağlıklarına kavuşabilmeleri için üstün gayret gösteriyor.

Salgın nedeniyle aileleri ve çocuklarından uzak kalan, hastanede üzüntülü ve sevinçli anlara şahit olan çalışanlar, vaka sayılarındaki azalışı mutlulukla takip ediyor.

Geleceğe umutla bakan sağlıkçılar, vatandaşlara tedbirlere uyma ve aşı olma çağrısında bulunuyor.

"Hayat kurtarmak mutlu ediyor"

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ali Metin Ülgen, AA muhabirine, Kovid-19 döneminin kendisi için zorlu geçtiğini, hastalığı eve taşıma endişesinin kendilerini yorduğunu anlattı.

Eşinin ikiz gebeliğinin de sürece zorluk kattığını dile getiren Ülgen, "Hem iyileştirmeye çalıştığımız hastalar var hem de eşim gebeydi. Gebe olduğu dönemde de Kovid-19 geçirdi ama yine de mesleğimizin başında olduk. Sonuçta mesleğimiz hekimlik ve bunu devam ettirmemiz lazım, insanlara yardım etmemiz gerekiyor." dedi.

Ülgen, hayat kurtarmanın mutlu ettiğini, sevinçli ve üzücü anlara şahit olduklarını vurgulayarak, herkesi tedbirlere uymaya ve aşı olmaya çağırdı.

"Çocuğundan ayrı kalmak çok zor"

Yoğun bakım hemşiresi Buğra Karakuzu da hamile eşi ve kendisinin de virüse yakalandığını, hastanede yattıkları sürecin zorlu olduğunu, o nedenle hastaları anlayabildiğini belirterek, bebeğe bir şey olacak korkusu yaşadıklarını söyledi.

Hastalığı atlattıktan sonra mesleğe dönerek hastalara yardımcı olmaya devam ettiğini belirten Karakuzu, "10 Mayıs'ta bebeğim doğduğunda çok farklı duygular hissettim. Herkese baba olmasını tavsiye ediyorum, babalık duygusu anlatılmaz. Babalar Günü'nde insanların babalarının hayatlarını kurtarabilmek önemli. Sonuna kadar insanların babalarının hayatlarını kurtarmaya, bakımlarını yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kovid-19 döneminde virüsü bulaştırmamak için oğlundan 3 ay ayrı kalan yoğun bakım servisinde destek hizmet görevlisi Recep Esen de zor bir süreç yaşadıklarını anlattı.

Şu anki durumunun iyi olduğunu dile getiren Esen, "Kovid-19'u biraz zor geçirdim, çocuğundan, eşinden ayrı olmak çok zor. Şu an çok daha iyiyiz. Burada iyi ve kötü anılara şahit olduk. Devletimizden Allah razı olsun, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Baba olarak bir babanın hayatını kurtarmak ya da yardımcı olmak çok güzel bir şey, bunu bizden başka kimse anlayamaz." ifadesini kullandı.

"Evladım, tıp alanında görev almak istiyor"

SEAH Pandemi Kampüsü Müdür Vekili denetmen hemşire Sefa Özlücan da salgın sürecinde sağlık hizmetinin sorunsuz verilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Vaka sayılarının düşüşe geçtiğine dikkati çeken Özlücan, aşılama çalışmasının hızlı şekilde ilerlediğini kaydetti.

Özlücan, salgın döneminde bir baba olarak evladından uzak kalmanın kendisini zorladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Eşim de sağlık personeli. Çocuğumuzu korumak için onu babaanneye yolladık, sadece balkondan görüşerek el salladık. Hastalığı geçirdim, tekrar geçirme olasılığımız da var ama bu bizim görevimiz. Nasıl ki bir asker cephede görevinin başındaysa, bu da bizim cephemiz. Vatanımız, milletimiz için üzerimize düşeni gerçekleştirmek için gece gündüz çaba sarf ediyoruz. Yaşadığımız zorlukları gören evladım, gelecekte Allah razı olsun tıp alanında görev almak istiyor. Böyle vefalı evlat yetiştirdiğimiz için bir baba olarak mutluluk duyuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz