Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
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Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de iniş seyrine girmesinin ardından vatandaşlarda oluşan rahatlık yeni bir tehlikenin kapısını arayabilir. Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi.

26.05.2020 09:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:31

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler meyvesini vaka sayılarında vermeye başlayınca uzun bir süredir vaka tespit edilmeyen illerimizde vatandaşlar gevşemeye başladı. Bu gevşemenin ardından koronavirüs vakaları yeniden ortaya çıkmaya başladı ve Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi.

SERİK'TEKİ KARANTİNADA VAKA 31 OLDU

Antalya'nın Serik ilçesinde koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan bölgede yapılan yeni testlerle birlikte pozitif vaka sayısı 31'e çıktı.

Bölgede test sonucu pozitif çıkan 31 kişinin Serik Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Bunların yanında pozitif vakalarla temas ettiği tespit edilen şüpheli 14 kişi de test sonuçları çıkana kadar gözetim altına alındı.

ARTVİN'DE BİR AY SONRA YENİ VAKALAR

Son bir aydır Kovid-19 vakası görülmeyen Artvin'de yeni vakalar tespit edildi. Borçka ilçesinde test sonucu pozitif çıkan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, 23 kişi de karantina altına alındı. Kentte koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 30 gündür yeni vaka görülmemişti.

35 GÜN SONRA HORTLADI

Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, 35 gün aranın ardından kentte yeniden koronvirüs vakalarının görüldüğünü açıkladı. Gündoğdu, il genelinde koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 'Evde kal' çağrısına uyulması sayesinde salgınla mücadelede başarı elde edildiğini söyledi.

KENTE GİRİŞ YAPAN VAKALAR POZİTİF ÇIKTI

Yaklaşık 35 gün koronavirüs tespit edilmeyen Bingöl'e il dışından gelen bazı kişilerin ziyaret ettikleri ailelere koronavirüs bulaştırdığını aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Şehir dışından gelen birkaç kişinin testinin pozitif çıkmasıyla yeni vakalar görüldü. Testleri pozitif çıkanlar ile temasta bulunduğu kişiler filyasyon ekiplerince kontrol altına alındı. Filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur."

20 GÜN SONRA YENİDEN ELAZIĞ'DA

Elazığ'da da 20 gün sonra ilk koronavirüs vakaları ortaya çıktı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Twitter'da yaptığı paylaşımda "İlimizde uzun bir aradan sonra dışarıdan gelen birisi kaynaklı yeniden vaka görüldü. İl dışından bayram için gelenler, lütfen 14 gün evden çıkmayalım" ifadelerini kullandı. Kaldırım, koronavirüs tanısı bulunan 10 kişinin hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı

Güncel Manşet

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