Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm
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Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm

08.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:42

Koronavirüs salgınına 6 yıl önce yaptığı uyarıyla dikkat çeken ABD'li milyarder iş adamı Bill Gates, katıldığı programda geleceğe ilişkin gördüğü tehditleri paylaştı. Gates, koronavirüsten daha kötü iki şeyin iklim değişikliği ve biyoterörizm olduğunu söylerken, bu iki tehlikeye karşı önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Koronavirüs dünya genelinde can almayı sürdürürken, 1 yılı aşkın süredir devam eden salgında adı çok en çok anılan isimlerden biri de milyarder iş adamı Bill Gates oldu. Microsoft'un kurucusu Gates, aşı açıklamalarından koronavirüs araştırmalarına ayırdığı bütçeye ve de komplo teorilerine kadar pek çok konuda gündem oldu.

"10 MİLYONDAN FAZLA İNSANI ÖLDÜRECEK ŞEY SAVAŞ DEĞİL VİRÜS"

2015'te katıldığı bir konferansta salgın hastalıklara karşı dikkat çeken Gates, o gün yaptığı uyarı ve gelecekte dünyayı bekleyen tehlikelere ilişkin konuştu. YouTube'da Veritasium isimli kanala konuk olan Gates, 2015'te yaptığı, "Önümüzdeki yıllarda 10 milyondan fazla insanı öldürecek şey bir savaş değil virüs olabilir. Füzeler değil ama mikroplar" sözlerine açıklık getirdi.

"DAHA İNANDIRICI OLABİLİR MİYDİM?"

Sunucu Derek Muller, "Bu uyarıda bulunduktan sonra dünyanın buna hazırlanmaması size nasıl hissettirdi?" diye sorarken Gates'in yanıtı ise şöyle oldu:

"Ben demiştim demek insana iyi hissettirmiyor. Daha ikna edici ya da inandırıcı olabilir miydim? Birçok solunum yolu hastalığı var zamanla bir tanesi öne çıkacak. Solunum yolu hastalıkları çok korkutucu. Çünkü enfekte olduğunuz halde farkında olmadan etrafta dolaşıyor, uçağa ya da otobüse binebiliyorsunuz. Ebola gibi hastalıklarda ise bunun aksine hastane yatağında oluyorsunuz."

"ÖNLEMLERİMİZİ ALMALIYIZ"

Muller'in geleceğe ilişkin gördüğü tehditleri sorduğu Gates, "Birincisi iklim değişikliği. Her yıl karşılaşacağımız ölü sayısı, bu pandemide yaşadığımızdan çok daha büyük olabilir. İkinci olarak ise 'Biyoterörizm.' Büyük zararlar vermek isteyen biri bir virüs tasarlayabilir ve bunun bedeli doğal bir salgının yaratacağından çok daha ağır olur. Bugün yaşadıklarımızla karşılaşmamak için önlemlerimizi almalıyız" dedi.

Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm
Haber Yorumları (3)
TÜM GEZEGEN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇMELİ: iklim kendini bulur
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MUSTAFA DURMAZ: Bize iklim cipi takacak ????
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
A: yani diyor ki biyotech firmalarını pompalayacağızz :)
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
500
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