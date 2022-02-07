Salgın Ruh Sağlığını Olumsuz Etkiliyor - Haberler
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Salgın Ruh Sağlığını Olumsuz Etkiliyor

DailyMotion.com - Güncel
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Dünya genelinde ciddi bir depresyon sürecinden geçenlerinin sayısı pandeminin başladığı 2020 yılında yüzde 28 oranında artarak yaklaşık 246 milyona yükseldi.

Dünya genelinde ciddi bir depresyon sürecinden geçenlerinin sayısı pandeminin başladığı 2020 yılında yüzde 28 oranında artarak yaklaşık 246 milyona yükseldi. Kuzey Amerika, Avrupa ve Doğu Asya ülkelerinden toplanan verilere göre, kaygı bozukluğu yaşayanların oranında da yüzde 26 artış gözlemlendi

DailyMotion.com - Güncel

Kuzey Amerika, Doğu Asya, Depresyon, Güncel, Haber

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