"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti
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"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti

18.11.2020 11:36 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:39

Koronavirüs salgınındaki artış trendinin bütün ülkeye yayıldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, İzmir ve Bursa'ya dikkat çekti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı. AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçeleri ele alınıyor.

Bakanlığının bütçe sunumunu yapan Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili de ürküten sözler sarf etti. Salgının bütün ülkeye yayılmış durumda olduğunu ifade eden Bakan Koca, "I·stanbul, I·zmir, Bursa gibi bu¨yu¨k illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün u¨lkeye yayılmış¸ durumdadır. Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur" dedi.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 11:39:21. #1.15#
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