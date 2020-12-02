Salesforce nedir, ne firması? Salesforce hangi ülkenin şirketidir?

Bulut tabanlı olarak geliştirilen yapılardan biri olan Salesforce Slack'i satın alacağına dair olan anlaşmayı açıkladı. Bunun üzerine ne olduğu merak edilen Salesforce hakkında sorulan soruların cevaplarını sizler için derledik. Salesforce Slack'i ne kadara satın aldı?

Dünyanın 1 numaralı CRM çözüm merkezi olarak kabul edilen ve çevrim içi yazılım kiralama iş modelinin öncüsü olan SalesForce nedir?

SALESFORCE NEDİR?

Salesforce merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. Şirket müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar.

Salesforce CRM ürünüyle tanınmasına karşın, günümüzde saha satış ekibi yönetimi (sales cloud), satış sonrası hizmet yönetimi (service cloud), dijital pazarlama platformu (marketing cloud) ve diğer alanlarda geliştirdiği birçok ürünle, "Müşteri Başarı Platformu" sloganıyla kurumsal şirketlerin tüm iş süreçlerini yönetebilecekleri bulut çözümler sunan bir şirket durumundadır.

SALESFORCE NE FİRMASI?

Salesforce kendi websitesinde kendini şu logoyla tanımlamaktadır:

"Şirketleri, tüketicilerle bir araya getiriyoruz."

Servis olarak şunları sunmaktadırlar: Pazarlama, satış, ticaret, IT ve çok daha fazlası.

Salesforce, 2018 yılında Fortune'un Çalışmak İçin En İyi 100 Şirket'in listesinde birinci, 2019 yılında ise ikinci oldu.

SALESFORCE HANGİ ÜLKENİN ŞİRKETİDİR?

San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. Dünya çapında 20 ülkede yaklaşık 60 ofisleri bulunmaktadır.

Salesforce Tarihi

Şirket 1999 yılında eski Oracle yönetici Marc Benioff, Parker Harris, Dave Moellenhoff ve Frand Dominguez tarafından bir SaaS (Software as a Service) olarak kuruldu. Ekip 1999'un Ekim ve Kasım ayları arasında satış otomasyon yazılımları geliştirerek piyasaya sürerek işe başladı. Haziran 2004'e gelindiğinde New York Borsası üzerinden hisse senetlerini ilk kez halka arz etti ve $110 milyon dolar gelir elde etti. Saleforce'un ilk yatırımcıları arasında Larry Ellison, Magdalena Yesil, Halsey Minor, Stewart Henderson, Mark Iscaro gibi isimler var.

2012 Temmuzunda Salesforce markasına "Social Enterprise"(öncelikli olarak toplumsal/sosyal hizmetler sunmayı hedefleyen şirketler) kavramını uygulamaya başladı ve terim Birleşik Devletler, Avrupa Birliği ve Jamaika'da hızlı bir yayılım gösterdi. Ancak bu strateji 2002 yılında kurulmuş olan Social Enterprise UK'in yürüttüğü #notinourname diye adlandırılan kampanya tarafından başarıyla alt edildi ve Salesforce bu terimi gelekcekteki pazarlama stratejilerinde kullanmamaya karar verdi. Ekim 2014'de şirket kendi hizmetlerini, satışlarını, pazarlama stratejilerini, istatistiklerini ve topluluklarını kapsayan Customer Success Platform'u Salesforce'la bir araya getirdiğini duyurdu. Ekim 2017'de Salesforce B2B (Business to Business) işletmeler için bir Facebook Analitik Aracı geliştirdi. 2018'de Apple'la işletmeler için uygulama geliştirmede ortaklık kurduklarını açıkladılar. Şubat 2020'de eş operasyon direktörü Keith Block emekliye ayrıldı ancak Marc Benioff şirketin CEO'su olarak kariyerine devam etmekte.

SALESFORCE SLACK'İ NE KADARA SATIN ALDI?

İki şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Salesforce, iş dünyasının en popüler servislerinden biri olan Slack'i satın almak için 27,7 milyar dolar ödeyecek. 27,7 milyar dolarlık satın almanın Salesforce'un bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük satın alma olduğunu da ekleyelim.

Yapılan açıklama ile paylaşılan bilgilere göre Slack hissedarları ellerinde bulundurdukları hisseler için 26,79 dolar nakit ve 0.0776 Salesforce hissesinin sahibi olacaklar. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Salesforce kurucu ortağı ve CEO'su Marc Benioff, Salesforce ve Slack'in birlikte kurumsal yazılımın geleceğini şekillendireceklerini belirtti.