Saldırıya uğrayan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel kimdir?

31.10.2019 11:42

Filiz Ceritoğlu Sengel evli mi, nereli merak ediliyor. Filiz Ceritoğlu Sengel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Vefa Ülgür'ün saldırısına maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Filiz Ceritoğlu Sengel biyografi ve hayatı haberimizde…

FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL KİMDİR?

Sengel, 1981 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Selçuk'ta tamamladı. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesini kazandı. Ardından Marmara Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.

Marka ve patent vekilliği yapmaya hak kazandı ve "Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Mimari Eserler" ve "Fikir ve Sanat Eserlerinde İntihal ve Esinlenme" isimli iki kitabı var. İstanbul'da avukatlık stajını tamamladı, 2007 yılında Selçuk'ta kendi hukuk bürosunu açtı ve serbest avukatlık yapıyor.

Ceritoğlu Sengel, 2009 yılındaki yerel seçimlerde Selçuk CHP'den Meclis üyesi olarak seçildi. 2009-2014 yılları arasında Hukuk Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, Eğitim Kültür ve Spor Komisyonu üyelikler, Encümen Üyeliği ve Divan Katipliği görevlerini üstlendi. 2010 yılında Sürekli Eğitimi ve Kişisel Gelişimi Destekleme Derneği Kurucu Başkanlığını üstlendi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR MECLİS ÜYESİ SEÇİLDİ

2014 yerel seçimlerinde; İzmir Büyükşehir ve Selçuk Meclis üyesi seçildi. Ayrıca 2014 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Meclisinde Denetim Komisyon Üyeliği, Hukuk Komisyonu Üyeliği ve Divan Katipliği görevlerini yerine getirdi. Yine Selçuk Meclisinde; Hukuk Komisyon Başkanlığı, İmar Komisyon Üyeliği, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyonu üyeliği Kadın Erkek Eşitliği Komisyon Başkanlığı görevlerini yürütüyor.

2007 yılında Vasıf Gökhan Sengel ile dünyaevine girdi ve 2012 yılında Nefes adında bir kızı oldu.