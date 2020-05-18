Saldırıya uğrayan kaymakam konuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Saldırıya uğrayan kaymakam konuştu

Adana'da Yüreğir Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahibi vatandaşlara soğan dağıtırken saldırıya uğrayan Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, "Bizzat başında bulunduğum grubumuz art niyetli kişilerin saldırısına uğramıştır" dedi.

Saldırıya uğrayan kaymakam konuştu
18.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:39

Adana'da Yüreğir Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahibi vatandaşlara soğan dağıtırken saldırıya uğrayan Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, "Bizzat başında bulunduğum grubumuz art niyetli kişilerin saldırısına uğramıştır" dedi.

Kaymakam Oğuzhan Bingöl, CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın yardım dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubuna ve kendisine sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından o akşam yaşananları anlattı.

14 Mayıs tarihinde saat 22.00 sularında kaymakamlık hizmet binası önünde yardım dağıtımı esnasında başında bulunduğu Vefa Sosyal Destek Grubuna, art niyetli kişilerin saldırdığını ifade eden Kaymakam Bingöl, "Pandemi sürecinden etkilenen vatandaşlarımızın yardım taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi, aynı zamanda kamu kaynaklarını da etkin ve verimli kullanmak adına yardım organizasyonları akşamları da yapılmaktadır. Organize şekilde dağıtım alanımıza kalabalık bir grup tarafından yapılan fiziki ve sözlü saldırıya, bunun devamında ise daha büyük bir provokasyona bizzat engel olmaya çalıştık. Fiziki saldırı olmaya başladığı andan itibaren koruma polisi arkadaşımız şahsımı ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerini korumak için araya girmiş ve darp edilmiştir. Darp raporları mevcuttur" diye konuştu.

Kaymakam Bingöl saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan birisinin bir siyasi partinin İlçe Gençlik Kolları Başkanı olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bu kişinin siyasi parti ilçe gençlik kolları başkanı olması olay sonrasında tespit edilmiş hususlardandır. Gelen bu grubun çeşitli açılardan profesyonelce yaptıkları kamera çekimleri, meydana gelen saldırının ne kadar organize olduğunun ve art niyet taşıdığının açık delilidir. Yardımları zamanında ulaştırmak için ailelerine ayıracakları zamandan fedakarlık ederek Vefa Grubu çalışmalarına katılan gönüllü kadınlarımızın 25 gündür evinin kapısını, çocuklarının yüzünü görmeyen babaların gece saat 22.00'de yardım dağıttığı bir ortamda, kamu görevi yapan bir kaymakamın bizzat orada olmamasının devletin kaymakamına yüklemiş olduğu ağır sorumlulukla bağdaşmayacağı açıktır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama konusundaki motivasyonumuz, bu saldırıdan herhangi bir yara almış değildir. Keza, hadisenin cereyan ettiği gece de yardım dağıtımımız devam etmiş ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Çünkü en değerli yardım ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırılan yardımdır."

Bingöl, daha sonra şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve desteğiyle pandemi sürecinde Yüreğir Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 90 binin üzerinde aileye ayni ve nakdi yardım ulaştırılmış olup, AŞ evimiz vasıtasıyla 2 bin 555 kişiye günlük sıcak yemek verilmektedir. Olayın yargıya intikal ettiği bu aşamadan sonra Yüreğir Kaymakamlığı olarak kamu hizmetlerinin ve yardım organizasyonlarının aksamaması için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. İçişleri Bakanımızın ve valimizin doğrudan talimatlarıyla, kararlılık ve motivasyonumuzun devam ettiğini, bayram öncesi sevindirmeyi düşündüğümüz 7 bin 500 aile için, herkesin desteğini beklediğimizi de paylaşmak isteriz." - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti Haber
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Haber
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi Haber
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoda Türkiye'de bir ilk gerçekleşti
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoda Türkiye'de bir ilk gerçekleşti
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süreyya Önder Meral Akşener Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Neva Sinan Özen Ferdi Tayfur Burcu Esmersoy
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Çocuk Kadın Antalya
Şu an buradasınız: Saldırıya uğrayan kaymakam konuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 10:52:21. #1.15#
title