CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partililere, kendilerine ya da seçim bürolarına saldırı yapılması durumunda sinirlerine hakim olmak için bir kenara çekilip yoga yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaya, CHP Spor Kurulu tarafından Selahattin Akçiçek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Spor Politikaları" konulu programa katılarak, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle şehitlere rahmet diledi.

"12 Mart askeri darbesi"nin ülkedeki demokrasinin büyümesi ve gelişmesinin önündeki en büyük engel olduğunu söyleyen Kaya, 12 Mart generallerinin istediklerine ulaşamadıklarını anlattı.

Kaya, mevcut iktidarın korumalar içerisinde yalnızlığı yaşadığını, kendilerinin ise halkın içerisinde ve onlarla barışık olduğunu savunarak "Sevgiyi, dostluğu, dayanışmayı öğrenenlerden kin ve nefret beklemeyin. Biz asla kin gütmeyeceğiz, nefret duygusunu beslemeyeceğiz. Ne yaparsanız yapın 20 gün, sabırla, inançla, kararlılıkla sahada halkımızın yanı başında olacağız. Biz halkımıza yerel yönetimlerde, beldelerimizde, ilçelerde yapacaklarımızı anlatacağız. Biz onların tartışmalı ortamına asla girmeyeceğiz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün tüm Türkiye halkına çağrısı oldu, 'kin ve nefretten uzak durun' dedi. Cumhuriyet Halk Partililere de bir çağrı yaptı asla tartışmalara girmeyin, kendi yapacaklarınızı ve projelerinizi anlatın dedi." ifadesini kullandı.

Yoga yapın önerisi

Yıldırım Kaya, partililere sakinleşmeleri için yoga yapması önerisinde bulunarak şunları kaydetti:

"Eğer çok sinirlenirseniz, seçim bürolarınıza saldıranlara tahammül edemezseniz hemen geçin bir kenara yoga yapın. Yoga için profesyonel olmanız gerekmiyor. Kendinizi rahatlatacak, kendinizi dinlendirecek iş yapın. 10 dakikanızı ayırdığınızda sinirlerinizden arınırsınız yeniden sokağa insanlara sevgiyle kucak açarsınız sevgiyle devam edersiniz. Spor Kurulu olarak CHP 3 yıldır, spora dair politikalarımızı il, ilçe ve beldelerimizde tartışarak örgütleyerek geldik. 19 Mayıs 1919, yıl 2019 yüzüncü yılını yaşayacağız. İşte bu yüzüncü yılda, Türkiye'nin tüm birimlerinde 1 hafta boyunca 19 Mayıs'ın yüzüncü yılını Spor Kurulu olarak etkinliklerle kutlayacağız."

"Amatör sporların başkenti İzmir olacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ise İzmir'i dünyanın en güçlü 100 marka kenti arasına koyacaklarını ifade etti.

Spor alanında 2 hedeflerinin olduğunu aktaran Soyer, "Birincisi İzmir Büyükşehir Belediyesi ulusal ve uluslararası bütün spor organizasyonlarını yapmaya talip olacak. İkincisi ise Türkiye'de amatör sporların başkenti İzmir olacak. Zaten İzmir Büyükşehir Belediyesi amatör sporlara destek veriyordu biz bunu büyüteceğiz, çıtayı yükselteceğiz." dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP olarak bu ülkenin gereksiz tartışmalardan, kutuplaşmalardan kurtulması gerektiğini bilerek bu yönde projeler yaptıklarını söyledi.

Etkinliğe, amatör spor kulüpleri yöneticileri, sporcular ve partililer katıldı.

Kaynak: AA