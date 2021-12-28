"Şakrak" karakteri, kitapları ve oyunlarıyla dünyaya açılıyor

Çocuklar için farklı mecralarda birçok proje üreten ve her kitabında farklı konuları işleyen yazar Ayşe Gül Kara Zorlu, "Şakrak" karakteriyle dünyayı dolaşmaya hazırlanıyor.

"Şakrak" karakterinin misyonu olan iyilik mesajını yaygınlaştırmak için hikayelerle farklı ülkelere açılmaya hazırlanan Zorlu, yerli ve milli kitap kahramanı Şakrak'ın 2015'te başlayan yolculuğunu, farkındalık kazanma konularında atılan adımları AA muhabirine anlattı.

Zorlu, bir anne olmasından dolayı öncelikle çocuklarına kitap seçmek adına titiz bir inceleme yaptığını ve Türkiye'de çocukların kitap okumayla ilgili ciddi bir sorunu olduğunu gördüğünü söyledi.

"Çocuklar, Şakrak'ı gördüğü zaman ekranı değil, kitapları hatırlasın"

Çocukların genelde ebeveynlerin ısrarlarıyla ancak kitap okuduklarına işaret eden Zorlu, çocuklara kitap okumayı sevdirmek ve Türkiye'de okuma oranını yükseltmek amacıyla "Şakrak" hikaye serisini kaleme almaya başladığını ifade etti.

Zorlu, "Şakrak" kitaplarını yazmadan önce uzun yıllar yazarlık ve proje uzmanlığı yaptığını, bu anlamda da çizgi filmlerden doğan bir karakter yerine, kitapla ortaya çıkan bir çizgi karakter oluşturmayı hedeflediğini belirterek, "Çocuklar, Şakrak'ı gördüğü zaman ekranı değil, kitapları hatırlasın, Şakrak'la buluştuğunda kitapların dünyasına yolculuk yapsın, kitapları sevsin istiyoruz. Şakrak, aslında çocuklara kitapların ne kadar renkli bir dünyaya sahip olduğunu gösteriyor." dedi.

Zorlu, Şakrak'ın yolculuğunun 6 yıl önce Prof. Dr. Mustafa Koç ve ekibinin danışmanlığında başladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu 6 yıl içerisinde biz karınca misali okul okul, şehir şehir gezdik. Artık ülke ülke diyeceğiz o yolda da gidiyoruz. Hedeflerimizden birisi de budur. Köydeki, kırsaldaki, yayladaki her çocuğa dokunmaya gayret ediyoruz. Şakrak'ı hastanelerdeki çocuklarımızla da buluşturduk. Türkiye'de hastanelerde ilk kez çocuk okur ve yazar buluşması yapan ekip olduk, Şakrak'la. Bu yaptığımız çalışma sadece hayal olmamalı, ayakları yere basmalı, programa girmeli, EBA'da desteklenmeli. Öğretmenler, veliler gönül rahatlığıyla, içeriğinde yanlış mesaj olmadan, subliminal mesajlarla yanlış bilgiler vermeden çocuklarla bu kitapları buluşturmalı."

"Sadece Türkiye'yi değil, Katar'ı, ABD'yi, Azerbaycan'ı, Kıbrıs'ı, Belçika'yı birçok ülkeyi anlatmak istiyoruz"

Şakrak hikayeleri serisinde her kitabın çocuk edebiyatı ve psikolojisi açısından incelenerek hazırlandığına dikkati çeken Zorlu, şunları kaydetti:

"Bizim bir hedefimiz daha var. Kitap okumayı sevdirmekle beraber dünya coğrafyasını, sadece Türkiye'yi değil, Katar'ı, ABD'yi, Azerbaycan'ı, Kıbrıs'ı, Belçika'yı birçok ülkeyi anlatmak istiyoruz. Çünkü çocuklar ne kadar farklı coğrafyaları tanırsa o kadar vizyonları artar. O coğrafyaları yaşamadan, oranın kokusunu, tarihini tatmadan, görmeden de yazmıyoruz. Her kitabım için ben o coğrafyaya gidiyorum. Mesela en son Şakrak 6, Ordu'da geçiyor. Ordu'da o kitap için bir hafta kaldım. Ordu belediye başkanımızla ve ekibiyle çok güzel çalışmalar yaptık."

Zorlu, her kitapta ayrıca bir sosyal konu belirlediklerini söyleyerek, "Şakrak 6'nın sosyal konusu sağlıklı beslenme ve obeziteydi. Şu anda Şakrak 7'yi hazırlıyorum Tuzla'da. Bölgede özellikle bilim ve teknolojiyle ilgili yapılan çalışmaları inceliyoruz. Çocuk, kitabı okurken hem Tuzla'yı tanıyacak hem de Tuzla'da yapılmış teknolojik çalışmaları öğrenecek, diğer taraftan da bilim ve teknolojiyle ilgili farkındalık kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Şakrak karakterinin artık kitapların dışında da dünyanın bir kültür elçisi konumuna geldiğini belirten Ayşe Gül Kara Zorlu, şöyle konuştu:

"Şakrak, çocuklara dünyayı anlatan, hikayeleştiren bir karakter oldu. Biz Katar'la yeni bir protokol imzaladık ve sonraki kitabımızda çocuklara Katar'ı anlatacağız. Katar'da bir sosyal konu belirleyeceğiz ve sadece kitaplarla değil, Şakrak 6'da olduğu gibi (proje) kampanya modelinde hikayesi, animasyon filmi, şarkıları olacak. Çocuklar hem Katar'ın hikayesini okuyacaklar hem animasyon filmini izleyecekler. Yani farklı ülkeleri, farklı coğrafyaları biz çocuklarımızın evlerine kadar getirmiş olacağız."

"Kitapları oyunlaştırarak sahnede çocuklarla buluşturuyoruz"

Zorlu, Şakrak'ın aynı zamanda dünya çocuklarına rol model olması temennisinde bulunarak, "Şakrak, hiçbir tarafa çekilmeden hiçbir tarafa mensup olmadan dünya çocuklarını kucaklayan bir model olsun istiyorum. Yani Doğu'daki, Batı'daki dünyanın en uç noktasındaki çocuğu ülkemden doğan bir karakter kucaklasın. Çocuklara doğru ve faydalı içerikler sunsun." dedi.

Şakrak kitap serisi kapsamında çocuklarla birlikte çeşitli etkinliklerin yer aldığı okur- yazar buluşmaları düzenlediklerini aktaran Zorlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz bir saat farklı etkinlik yapıyoruz. Çocuklar 'devam etsin' diye bağırıyor. Çünkü biz kitapları oyunlaştırıyoruz. Kitapların içerisine bilmeceler, robotik kodlama şifreleri koyduk ve çocuklar kitabı okurken, aslında okumuyor hem zeka gelişimine, bilimsel gelişimine faydalı olan içeriklerle karşılaşıyor. İşte biz bir de bunları sahnede yaparak, dünyanın farklı ülkelerine de gittiğimizde çocukları oyunlarla buluşturup, kitapları sevdirmek istiyoruz. Şakrak'ı hiç görmemiş bir çocuk onu ilk defa gördüğünde bir pozitif enerji alıyor. Onu fark ediyoruz. Bizim amacımız sevgi, iyilik. Şakrak, 'tak tak benim görevim iyilik yapmak' diyor ya, biz iyilikle beraber dünyayı dolaşalım diyoruz. Yani çocuklarımıza iyilik yapmayı böyle dikte ederek değil, hikayelerle maceralar içerisinde anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü dünyayı iyilik kurtaracak."