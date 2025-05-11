Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm tek parça izleme linki var mı? Şakir Paşa Ailesi 14. bölümde neler oldu?

Now ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar full HD bölüm izle! Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asım, Rozali'yle evlenmeye karar verdiğini açıklayınca köşk bir anda karışır. Bu evliliğe en büyük itiraz İsmet'ten gelince ortalık iyice gerilir. Köşkteki bütün kadınlar Rozali'den kurtulmanın yolunu ararken, Cevat ise ailede Asım'ın tek destekçisi olur. Fakat onun da asıl niyeti şüphelendiği gerçekleri ortaya çıkarmaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İstanbul'da çıkan büyük yangınla Sara'nın evi kül olurken, köşkün kalabalığı kalıcı olarak artar. Bu ani gelişme Aniesi ve Cevat'ın gidiş planlarını altüst eder. İsmet'in yükü daha da ağırlaşırken Cevat'la yeni bir hayat kurma planları da suya düşen Aniesi kendini her zamankinden çaresiz bir halde bulur.

Cevat ise aklındaki sorularla vedalaşamaz. Görünürde her şey toparlanmış gibidir ama gözlerinde hâlâ cevapsız kalan soruların izleri vardır.

Ayşe, Rozali'nin adada olduğunu öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bu sarsıntı Müjgan'la dostluğunu da derinden etkiler. Öte yandan İsmet, ailesinin huzurunu sağlamak için yeni yol arayışına girer.

Asım'ın Rozali'ye olan ilgisi artık gizlenemez hale gelirken evde herkes sırtında başka bir yük taşımaktadır: Kimisi vicdanında, kimisi kalbinde.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ KONUSU NE?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 11412'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

Şakir Paşa Ailesi bölümlerini NOW platformlarından izleyebilirsiniz.