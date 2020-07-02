Sakatlanan leylek yavrusu için seferber oldular
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Sakatlanan leylek yavrusu için seferber oldular

Sakatlanan leylek yavrusu için seferber oldular Atıklar nedeniyle ayağı kopan yavru leyleğe tekrar uçabilmesi için protez ayak takılacak Aydın'daki doğa sevenler, sakatlanıp uçamayan bir leylek yavrusunu doğal yaşama döndürmek için seferber oldu.

02.07.2020 19:56 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:34

Sakatlanan leylek yavrusu için seferber oldular

Atıklar nedeniyle ayağı kopan yavru leyleğe tekrar uçabilmesi için protez ayak takılacak

AYDIN - Aydın'daki doğa sevenler, sakatlanıp uçamayan bir leylek yavrusunu doğal yaşama döndürmek için seferber oldu. Atıklar nedeniyle ayağı kopan yavru leyleğe tekrar uçabilmesi için protez ayak takılacak.

Edinilen bilgiye göre, leyleklerin yuvalandığı yörelerden biri olan Aydın'a bağlı Söke ilçesindeki Yeşilköy Mahallesi sakinleri leylek yavrularından birinin uçamadığını tespit edince, leylekler konusundaki çalışmalarıyla dikkat çeken Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne haber verdi. İhbarı alan Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve uzmanlar Söke AYDEM ekiplerine de haber vererek, Yeşilköy'e gitti. Mahalle sakinlerinin ihbarda bulunduğu leylek yuvasında inceleme yapan Kuşadası EKODOSD ekibi, yuvadaki 4 yavru leylekten birinin ayağa kalkamadığını ve uçamadığını tespit etti. AYDEM'in bom aracıyla yaralı leyleği bir beze sararak yere indiren uzmanlar, yapılan incelemede leyleğin ayağının koptuğunu tespit etti. Su verilen ve beslenen leylek daha sonra Kuşadası'ndaki EKODOSD merkezine götürüldü. EKODOSD Bakanı Bahattin Sürücü'nün Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin ile yaptığı görüşmenin ardından yaralı leyleğin Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmesi kararlaştırıldı. Yaralı leylek DKMP yetkilileri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülecek ve burada tekrar uçabilmesi için yavru leyleğe protez ayak yapılacak.

"Leylek yuvaları bizleri anlatıyor"

Yavru leyleğin tekrar uçabilmesi için yapılan çalışmaları anlatan Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yaptığımız incelemede ne yazık ki yavrunun bir ayağının koptuğunu gördük. Daha önceki tecrübelerimizden durumu hemen anladık. Leylek yuvalarına dikkatlice bakıldığında aslında bizleri anlatıyor. Leylek yuvaları da bizim çevremizden farklı değil, her taraf atık maddeyle dolu. Ancak kirlilik onların eseri değil tabi. Plastik geliştikçe, kullan at malzemeler çoğaldıkça, bunlar da duyarsızlıkla çevreye atıldıkça çevre kirliliği meydana geliyor. Doğaya atılan bu atıklar yüzünden leyleklerin bile karakterini değiştirmiş durumdayız" dedi.

Yavru leyleğin yeterli beslenemediği için diğer kardeşlerinden daha küçük kaldığını belirten Sürücü, "Bugünkü yavrunun daha küçükken ayağının koptuğunu, ayağa kalkamadığını, yeterli beslenemediğinden sağlam olan kardeşlerinden daha küçük kaldığını gördük. Uygun görülürse tekrar uçabilmesini sağlayacak bir protez ayak yapılacak" diyerek leyleklerin ve onların beslenme alanları olan sulak alanların korunmasını istedi.

Sakatlanan leylek yavrusu için seferber oldular

Kaynak: İHA

Manşet

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