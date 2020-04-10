Sakarya Valisi Nayir polisleri ziyaret etti Sakarya Valisi Nayir polisleri ziyaret ettiSAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamada bulunan polisleri ziyaret ederek, verdikleri emekten dolayı teşekkür edip, Polis Haftasını kutladı.

Sakarya Valisi Nayir polisleri ziyaret etti

SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamada bulunan polisleri ziyaret ederek, verdikleri emekten dolayı teşekkür edip, Polis Haftasını kutladı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, D-100 Karayolu üzerinde uygulamada bulunan polisleri ziyaret etti. Polis memurlarından bilgi alan ve Polis Haftalarını kutlayan Vali Nayir, koronavirüs salgını sürecinde en önemli görevlerden birinin kolluk kuvvetleri tarafından yürütüldüğünü belirtti. Vali Nayir, Emniyet Teşkilatının 175'inci kuruluş yıldönümü etkinliklerinin koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini belirterek, 'Bütün bu bulaşmayı önleyecek tedbirlerin uygulanmasında kolluk birimlerimize önemli görevler düşüyor. Arkadaşlarımız da burada onu yapıyorlar. 30 büyük ilimiz ve Zonguldak ilimiz giriş çıkışa kapatıldı. Ticari faaliyetler, sanayi faaliyetler ve zirai faaliyetler haricinde, elzem işler dışındaki girişler ve çıkışlar kapatıldı. Arkadaşlarımız burada yapmış olduğu kontrol ile buna uyulup uyulmadığını görmeye çalışıyorlar. Maalesef bulaşma devam ediyor. İlimizde de devam ediyor. Halkımızın daha dikkatli olup, daha az sokağa çıkıp, daha çok evinde kalması lazım ki biz bu işin üstesinden gelelim.' dedi.

Kaynak: DHA