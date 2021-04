Sakarya Valisi açıkladı: "Vaka sayısında Marmara'da en iyi durumdaki iliz"

SAKARYA - Korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan ayında alınan sıkı önlem ve tedbirler neticesinde Sakarya'da günlük vaka sayılarında azalma oldu. Sıkı tedbirlerin uygulandığı şehirde vaka sayısının 500'ün altına indiğini duyuran Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Bütün birimlere talimat verdim, bu şekilde sürerse bayramda ciddi azalma olur. Günlük vakada 500'den düştük, Marmara'da en iyi durumdaki iliz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık risk haritasında 100 bin kişide görülen vaka sayısında 404,55 olan Sakarya'da tedbirler üst düzeye çıkarıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimlere, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde sıkı denetim talimatı verildi. Ramazan ayında kentin merkezi noktaları başta olmak üzere neredeyse her köşe başında uygulamalar gerçekleştiriliyor. İkametlerinin bulunduğu mahallenin dışında yakalanan ve izinsiz sokağa çıkan vatandaşlar tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Sakarya'da salgınla mücadelede son durumu değerlendiren Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, vaka çıkan her evi karantinaya aldıklarını ve günlük vakanın 500'ün altına düştüğünü belirterek, "Sakarya'da ibre aşağı doğru döndü şükürler olsun. Şu an iyi gidiyoruz. Özellikle denetim konusuna ciddi ağırlık verdik. Bütün birimlerimize talimat verdim, Ramazan ayı boyunca ve sonrasında ciddi denetim yapacağız. Her vaka çıkan evi karantinaya alma tedbirimizi sıkı bir şekilde uygulayacağız. Sakarya olarak şu an Marmara'da en iyi durumdaki il konumundayız. Dün günlük vaka sayısında 500'ün altına indik" dedi.

Tedbirlere sıkı şekilde uyalım

Uygulanan sıkı denetimlerle vakaların Ramazan Bayramı'nda azalmış olacağını öngördüklerini kaydeden Vali Kaldırım, "Tedbirler bu şekilde sürerse ve vatandaşlarımız tedbirlere hassasiyetle uyarsa ciddi düşüş olacaktır. Hep birlikte tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak Ramazan Bayramı'nda vakaları ciddi oranda düşürmüş oluruz. Vatandaşlarımıza yeniden uyarı yapalım, bu süreçte aile görüşmeleri, ev buluşmalarına, kalabalık iftarlara ara verelim. Ramazan'ı evimizde geçirelim, tedbirlere sıkı şekilde uyalım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK